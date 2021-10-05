Bu kez sadece kıvıranlar değişti! Flash TV’de dansözlüğe kaldığı yerden devam
Geçtiğimiz yıllarda kalitesiz yayınlarıyla gündemden düşmeyen Flash TV yayın hayatını noktalamıştı. Solcular, kanalın siyasi baskılara dayanamayıp kapanma kararı aldığını iddia etmiş ve AK Parti hükümeti hedef gösterilmişti. Aynı kitle, "Flash" ismiyle yeni kanal açmaya karar verdi. Kanaldaki yandaş isimlerse dikkatlerden kaçmadı.
Solcular, CHP yandaşı ve kalitesi yayınlarıyla gündemden düşmeyen, "vur patlasın çal oynasın" kıvamında yayın yapan Flash TV’nin siyasi baskı yapıldığı iddiasıyla kapatıldığını iddia ediyordu. CHP yandaşı medya organlarında çıkan haberlerde, "28 yıldır yayında olan televizyon kanalı Flash TV, "idari, siyasi ve mali baskıları" gerekçe göstererek yayın hayatına ara verdi." ifadeleri kullanılarak hükümetin Flash TV üzerinde baskı kurduğu iddia edildi.
Söz konusu iddiaları yine socular boşa çıkardı. "Flash TV üzerinde siyasi baskı var" diyen solcular, şimdi "Flash" isminde yeni kanal açma kararı aldı.
Yeni kanal kadrosunda, CHP yandaşı Can Ataklı, Atilla Taş, gittiği kanallardan sürekli kovulan Çağlar Cilara, Milliyetçi Muhafazakar geçinen Yeniçağ’dan Orhan Uğuroğlu ve Fehmi Koru gibi isimler yer aldı.
Kanala yine CHP yandaşlarının doldurulması, "Hani siyasi baskı vardı?" yorumlarına neden oldu.