Bu kez petrol değil ama onun kadar değerli! Bir il nefesini tuttu, yerin altından her an fışkırabilir
Mardin'de petrol arama çalışmaları devam ederken bu kez bir potansiyel için daha harekete geçildi.
Mardin’in Kızıltepe ilçesi sınırları içinde 6 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak aranacak.
Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Yurteri Mahallesi, 3485389 Ruhsat Numaralı sahada Yaseddin Çalışkan tarafından jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama çalışması planlanıyor.
6 milyonu aşan bir maliyetle 77,63 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında 6 adet sondaj kuyusu açılacak.
Sondaj kuyularında en fazla 1100 metre derinliğe kadar inilecek.
Sondaj çalışması sonrasında jeotermal akışkana ulaşılması durumda MTA Genel Müdürlüğü adına tescilli ruhsat, ilgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında ihale yoluyla devredilecek.
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Kaynak: Enerji Günlüğü
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