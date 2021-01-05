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Dünya Bu kez ne ABD ne de İsrail! İran'a karşı bölgeye asker gönderdiler
Dünya

Bu kez ne ABD ne de İsrail! İran'a karşı bölgeye asker gönderdiler

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, petrol tankerine İran tarafından el konulmasının ardından Hürmüz Boğazı'na asker gönderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:53:00 -
Bu kez ne ABD ne de İsrail! İran'a karşı bölgeye asker gönderdiler

Güney Kore, İran tarafından el konulan petrol tankerinin bırakılması çağrısında bulundu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran makamlarından, Güney Kore bandıralı petrol tankerinin derhal bırakılmasını talep ettikleri belirtildi.

Açıklamada, tankerin el konulduğu Hürmüz Boğazı'na, ülkenin korsanlıkla mücadele için kurulmuş donanma birimi Cheonghae'nin gönderildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, tankerdeki mürettebatın güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün, Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı, tankerin Bender Abbas Limanı'na çekildiği açıklanmıştı.

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Yorumlar

Abdrhman

Yahu bunlar hep iran bahanesiyle bize doğru geliyorlar ABD dahil.
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