Bu kez Kral Selman konuştu!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile, Saudi Aramco'ya yönelik saldırı hakkında konuştu.

"Önlemler alınacak"

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, dün Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Saudi Aramco şirketinin Abkayk (Abqaiq) ve Hurays (Khurais) tesislerini hedef alan saldırıların soruşturması tamamlandıktan sonra önlemlerin alınacağını bildirdi.

Çin'den tepki

Çin lideri Jinping, söz konusu görüşmede Saudi Aramco şirketine ait tesisleri hedef alan saldırılara tepki gösterdi.

Bu saldırıların hem Suudi Arabistan üzerinde hem de küresel enerji piyasası üzerinde ciddi bir etkisi olduğuna dikkat çeken Çin Devlet Başkanı, petrol arzının devamını sağlamak için Suudi Arabistan tarafından atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa da vurgu yapan Jinping, Pekin’in, Suudi Arabistan’ın güvenliği ve istikrarının sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması noktasında her zaman Riyad’ın yanında olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı, bölgenin güvenlik ve istikrarı ile küresel pazardaki petrol arzında ciddi bir tırmanış ve büyük bir tehdit oluşturan bu tür eylemlere tepki gösterdiği için Çin Devlet Başkanı’na teşekkür etti.