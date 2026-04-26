Bu kez kendisi av oldu! Av meraklısı ünlü milyoneri filler ezip öldürdü

Gabon’un balta girmemiş ormanlarında gerçekleşen trajik olay, hem safari dünyasında hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kaliforniya merkezli bağ arazilerinin sahibi olan 75 yaşındaki ABD’li milyoner ve deneyimli avcı Ernie Dosio, Lope-Okanda yağmur ormanlarında bir fil sürüsünün saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

EZİLEREK HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, Dosio ve beraberindeki profesyonel rehberin nadir bir antilop türünün izini sürdüğü sırada meydana geldi. Av sırasında yanında yavrusu bulunan beş dişi filden oluşan sürüyü fark edemeyen ikili, hayvanların ani saldırısına maruz kaldı. Dosio’nun olay yerinde ezilerek yaşamını yitirdiği bildirilirken, safariyi organize eden Collect Africa kuruluşu, saldırıda ağır yaralanan rehberin tedavisinin sürdüğünü doğruladı.

GANİMET AVCILIĞI TARTIŞMASI

Dosio’nun yakın çevresi, iş insanının çocukluğundan bu yana yasal çerçeveler dahilinde avcılıkla ilgilendiğini belirterek yaşanan kaybın üzüntüsünü paylaştı. Ancak bu ölümcül kaza, Afrika kıtasında uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde olan "ganimet avcılığı" tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Özellikle Orta Afrika’da nesli kritik seviyede olan orman filleri için en önemli sığınaklardan biri kabul edilen Gabon’da yaşanan bu olay, bölgedeki avcılık faaliyetlerinin etik ve güvenlik boyutunu yeniden sorgulatmaya başladı.

Yetkililer, Ernie Dosio’nun cenazesinin Amerika Birleşik Devletleri’ne nakledilmesi için diplomatik süreçlerin başlatıldığını duyurdu.