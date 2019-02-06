Bu kez halde şoka girdi... Ekrem İmamoğlu çareyi kaçmakta buldu!
CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, propaganda yapmak için gittiği Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yine şoka girdi. İmamoğlu, CHP'nin iç yüzünü deşifre eden vatandaşın karşısında cevapsız kaldı, çareyi kaçmakta buldu.06 Şubat 2019 Çarşamba 15:26
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Bayrampaşa sebze ve meyve halini ziyareti sırasında vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.
Vatandaşın CHP hakkındaki tespitleri karşısında cevapsız kalan İmamoğlu zor anlar yaşadı, çareyi kaçmakta buldu.
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