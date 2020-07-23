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Gündem

Bu kez haddini fazlasıyla aştı! Macron'dan küstah Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Meis adası çevresinde ilan ettiği Navtex sadece Yunanistan'ı değil aynı zamanda Fransa'yı da rahatsız etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'ne küstah bir çağrı yaparak, "Türkiye'nin ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:42:00 -
Bu kez haddini fazlasıyla aştı! Macron'dan küstah Türkiye çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Libya'dan sonra Doğu Akdeniz'deki adımlarından da rahatsız oldu. Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısı yapan Macron, "Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'in güvenliğini Türkiye başta olmak üzere diğer aktörlerin eline bırakması ciddi bir hata olur" diye konuştu.

Macron ayrıca, Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlaması için adım atması gerektiğini savunarak, Türkiye'yi Akdeniz'deki hakimiyet alanını arttırmakla suçladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Macron, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına yanıt vermemesinin ciddi bir hata olacağını" savundu.

Uzmanlar, Macron'un son birkaç yıldır hayata geçirmeye çalıştığı 'Avrupa ordusu' planı için NATO'yu tartışmalı hale getirdiğini ve bunun için de Türkiye'yi hedef tahtasına koyduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunan Eski Diplomat Sinan Ülgen, Fransa ile Türkiye arasında devam eden gerilimin perde arkasını anlatmıştı.

Macron'un siyasi planı var

Macron'un bir süredir 'NATO ittifakının beyin ölümünü gerçekleşti' açıklamalarının olduğunu ifade eden Ülgen, şu ifadelere yer vermişti:

"Macron Avrupa'da siyasi vizyondan bahsediyor. Bu vizyonda Avrupa'nın ABD'den dolayısıyla NATO'dan bağımsız bir stratejik otonomi elde etmesi var. Macron ABD'nin güvenilmez bir ortak olduğunu ve dolayısıyla Avrupa ülkelerinin artık güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için ABD ve NATO'ya güvenemeyeceğini deklare ediyor. Avrupa Birliği'nin bu sorumluluğu üstlenerek savunma alanında kabiliyet ve yeteneklerini artırması gerektiğini savunuyor"

 

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Yorumlar

Fahri

Rahmetli Kadir Mısıroğlu olsaydı şöyle derdi Çüüüüüüüüş
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Ulvi

Lan ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın
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