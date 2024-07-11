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Yerel Bu kez başıboş köpek dehşeti Mersin'de yaşandı
Yerel

Bu kez başıboş köpek dehşeti Mersin'de yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-07-11 00:15:00 -
Bu kez başıboş köpek dehşeti Mersin'de yaşandı

17 yaşındaki Özkan Karakoyun, spor yapmak için gittiği parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde spor yapmak için gittiği parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Özkan Karakoyun (17), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin 82 Evler Mahallesi Berdan Parkı'nda meydana geldi. Özkan Karakoyun, yürüyüş yaptığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler, bağırıp yardım isteyen Karakoyun’u bacağından ısırdı. Özkan Karakoyun, tedavisi için hastaneye götürüldü. 

Bu arada, Özkan Karakoyun, saldırıya uğradığı anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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