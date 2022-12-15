Bu kavga burada bitmez! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sevindirik poza cevap gibi sözler

Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık için ipleri alan İBB Başkanı'nın dün Saraçhane'de yaptığı açıklamalar 6'lı masadaki adaylık krizini yeniden gündeme getirdi.

Bilindiği üzere CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için hem hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Mansur Yavaş'a görevlerine devam etmeleri yönünde telkinde bulunuyor.

6'lı masadaki bazı üyeler ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini gündeme getiriyor.

Mahkeme tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası koltuğu adeta kaybetmemek için yurt dışı ziyaretini sonlandırıp apar topar Türkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili konuştu.

"Dün meydana gelen gelişme adaylık belirme sürecini etkiler mi?" sorusuna ise Kemal Kılıçdaroğlu, "Etkilemez. Biz öteden beri attığımız her adımı belli bir kararlılıkla ve bilgi birikimi şeklinde ilerlediğini biliyoruz" dedi.

İmamoğlu'na yolları kapadı

Meral Akşener ve Hüseyin Baş'ın dün Saraçhane'de destek verdiği Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbullulara hizmet ediyor, bir temel atma töreni var. Hiç kimse Ekrem Bey'i İstanbullulara hizmet etmekten alıkoyamaz" diyerek adeta İBB başkanının adaylık yolunu resmen kapadı.

Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın aday belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada ise '6’lı masada görüşmeler devam ediyor. Bütün bunlar belli olduktan adayı konuşacağız. Gerçek metnin ortaya çıkması lazım, kamuoyuyla paylaşılması lazım. Bütün liderler aynı şeyi seslendireceğiz. Bu olay aday seçimimizi etkilemez. Attığımız her adımda bir tuğla koyuyoruz, 2 tuğla 3 tuğla koyuyoruz, acele etmiyoruz" ifadelerini kullandı.