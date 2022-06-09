Bu karışımla mantarlara, cilt ve tırnak enfeksiyonlarına elveda! Şifalı tarifler

Cilt ve tırnakta ortaya çıkan mantar enfeksiyonu, en dirençli enfeksiyonlar arasında yer alır ve uzun dönemde tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlara yol açabilir. Mantarlar genellikle yerleşim yerlerine göre kategorilere ayrılır. Bunlardan en sık karşılaşılan iki tanesi cilt ve tırnak mantarı enfeksiyonudur.

Cilt ve tırnak mantarı enfeksiyonu hem görüntü olarak kişileri rahatsız edebilen, hem de uzun süre tedavi edilmediği takdirde birçok hastalığa yol açabilen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Mantar enfeksiyonuna maruz kalan kişiler, aynı zamanda diğer cilt enfeksiyonlarına karşı da risk altında olur. Hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyen cilt ve tırnak mantarı enfeksiyonu, aynı zamanda kişiden kişiye geçerek bulaşabilir hastalıklar arasında yer alır.

Bu karışımla mantarlara, cilt ve tırnak enfeksiyonlarına elveda!

Sodyum bikarbonatın cildin kusurları gidermesine yardımcı olması ve güzellik ile kişisel hijyenin büyük bir doğal müttefiki olmasıdır. Bu yüzden size vereceğimiz bu tavsiyeyi uygulamada gecikmeyiniz.

Bikarbonatın kullanımları o kadar çeşitlidir ki, güzellik listesindeki ürünler listeniz arasında artık evinizde bulunduğunuz için, evinizde herhangi bir zamanda herhangi bir sıkıntı olmayacak. İşte kolay tarif...

Şifalı tarifler

Malzemeler

3 çorba kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

nane yağı

biraz su

eski bir fırça

Yapacağımız şey tüm malzemelerle bir karışım yapmak. Fırçayı tırnaklara yaymak ve fırçalamak için kullanacağız. 20 dakika bekleyip sonra ellerimizi durulayalım. Şu anda rahatlama hissedebileceksiniz çünkü mantarlara ve cilt ve tırnak enfeksiyonlarına elveda diyeceksiniz.

Diğer bikarbonat önerileri:

Biraz gargara kullanıp dişlerinizi beyazlatmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca ağız kokusuna veda edeceksin. Suda çözünmüş küçük bir kabartma tozu kullanarak da cildinizdeki ısırıklardan ve kaşıntılardan kurtulabilirsiniz. 2 çorba kaşığı limon suyuyla yarım çorba kaşığı kabartma tozu karıştırıp mide ekşimesine elveda deyin. Hepsi bir bardak suyla karıştırın ve içilir.

Tırnak Batması Neden Olur?

Tırnak batması, el ve ayak tırnaklarında sık rastlanılan bir durumdur. Tırnak batmasına yol açan şeyler şunlardır;

Sürekli dar ayakkabılar giyiyorsanız, ayaklarınız rahat etmiyorsa veya sivri uçlu ayakkabıları tercih ediyorsanız bu durumların tırnak batmasına yol açma riski olduğunu bilmelisiniz. Özellikle kadınların giydiği sivri uçlu ve topuklu ayakkabılar tırnak batmasına zemin hazırlar. Bu sebeple kendi ayak yapınıza uygun, ön tarafı parmaklarınızı sıkıştırmayacak ayakkabılar tercih etmeniz gerekir.

Tırnaklarınızı keserken dikkatli olmaz ve yanlış keserseniz batma problemi oluşabilir.

Ayaklarınızın çok fazla terlemesi de bu sorunla karşılaşma riskinizi artırır. Terleme, ayaklarda bir süre sonra tırnak batmasına neden olabilir. Bilhassa gençler bu durumla sık karşılaşmaktadır.

Hatalı pedikür uygulamaları sonucunda tırnaklar enfeksiyon kapabilir ve tırnak batması meydana gelebilir.

Tırnakların darbe alarak zedelenmesiyle birlikte tırnak batması görülebilir.

Tırnak batmasına sebep olan şeylerden biri de genetik yatkınlıktır.

Tırnaklarınızda mantar veya buna benzer enfeksiyonlar varsa tırnak batması da yaşayabilirsiniz.

Tırnak batması genellikle, çok kavisli yapıdaki ayak tırnaklarında ortaya çıkar.

Dar çorap giymek tırnak batmasına sebebiyet verebilir.

Gün boyu dışarıdaysanız haliyle ayaklarınız devamlı ayakkabının içindedir ve hiç hava almıyordur. Ancak bu durum tırnak batması yapabilir. O yüzden imkan bulursanız ara sıra ayaklarınızı ayakkabıdan çıkarıp biraz dinlendirmek faydalı olacaktır.

Tırnaklar darbe alıp yaralandığı zaman, altlarında hematom toplanır ve enfeksiyon durumu baş gösterir. Futbolcular bunu daha çok yaşamaktadır.

Bazı kişilerin tırnak batmasına yatkın bir kemik yapısı vardır. İşte tırnak batmasının nedenleri bu şekildedir.

Tırnak Mantarı Belirtileri Nelerdir?

Tırnak batması genelde ayak başparmak tırnağının iç veya dış kenarında acıya, kızarıklığa ve şişliğe yol açar. Bu enfeksiyon tırnak kenarının ete batması ile beraber meydana gelir ve zamanla daha da şiddetlenir.

Tırnakn pembe olan kısmına tırnak yatağı denir. Eğer tırnak bu bölgeye doğru uzamaya başlarsa tırnak batması oluşur. Deriye gömülen tırnak, bir süre sonra iltihaba neden olur ve ağrı, şişlik ve akıntı gibi şikayetler baş gösterir. Bu akıntıların kötü bir kokusu vardır ve oldukça rahatsız edicidir, haliyle çorapların sürekli kirlenmesine yol açar. Sarı irin halindeki bu iltihap, durumun ilerlediğini gösterir.