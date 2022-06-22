Bu karışımla duşakabinler tertemiz olacak

Dezenfektan yardımı ile duşakabin temizliği

Duşakabin temizliğinde etkili bir çözüm elde etmek için çeşitli kireç sökücüler, banyo yüzeyleri için özel olarak üretilmiş özel krem ve sıvılar kullanın.

Dezenfektan maddeyi bir fırça veya sünger yardımı ile özellikle bağlantı noktalarına, köşelere ve girintilere uygulayın. Çünkü küflenmeler özellikle bu noktalarda oluşmaktadır.

Ulaşılması zor noktalar için ince uçlu bir fırça veya diş fırçası kullanabilirsiniz.

Doğal malzemeler ile duşakabin temizliği:

-Doğal temizlik malzemesi kullanmak isteyenler için en uygun malzeme sirke. Evin pek çok yüzeyine temizlik için sirke uygulanabilir.

-Saf (beyaz) sirke ve karbonat karşımı uygulanabilir.

-Unutulmamalıdır ki, ister dezenfektan madde ile ister doğal malzemeler ile temizlik yapılsın, her iki durumda da uygulandıkları bölgeden iyice temizlenmelidir. Kalıntılar temizlediğimiz bölgelere zarar verebilir.

Duşa kabin camında hiç leke kalmaması için en iyi yöntemlerden biri saf sirke ve karbonat karışımıdır. Karşımı hazırlamak için bir kabın içine karbonat ve saf sirkeyi koyarak macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bir süngere yardımıyla macundan alarak duşakabin camına sürün. Yüzeye yayılan tabakayı, 15-20 dakika kadar bekletin. Ardından su ve sünger yardımıyla kalıntı kalmayacak şekilde iyice ovarak durulayın.

Duşakabin camlarının tertemiz görünmesini sağlayacak bir başka yöntem de, yağmur kaydırıcı spreyler kullanılmasıdır. Genelde araba camları için kullanılan bu spreyler duşakabin camları için de kullanışlıdır. Yağmur kaydırıcıları büyük marketlerde veya araba malzemeleri satan mağazalarda bulabilirsiniz. Bu spreyi cama uygularken, camın mutlaka kuru olmasına dikkat edilmelidir. Sirke-karbonat karışımı ile yaptığınız temizliğin ardından iyice kuruladığınız cama bu ürünü sıkın. Sonrasında mikrofiber bez veya bir kâğıt havlu yardımı ile iyice yedirerek silin.

Duşakabin ve duşakabin camı temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler:

İlk olarak banyo temizliği sık sık yinelenmelidir. Uzun aralıklarla temizlenen banyoda kirlerin çözünmesi daha zorlaşmaktadır.

Banyodan çıkarken duşakabin camında biriken suyu birkaç dakikamızı ayırarak çekpas yardımıyla silerseniz, uzun süreli bir temizlik sağlayabilirsiniz.

Duşakabin camı üzerindeki lekelenmelerin en büyük sebebi camın düzgün şekilde kurumamasıdır. Banyodan çıkarken duşakabin kapağını açık bırakmalısınız.

Duşakabin gibi dar alanlar için ağır kimyasallar kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Tuz ruhu, çamaşır suyu gibi zehirleyici maddeler kullanmak, temizlik sırasında ciltle temas veya kokunun solunması gibi durumlarda ciddi zararlara yol açabilir.

Ayrıca yoğun kimyasal kullanmak, banyo fayanslarını eritebilir.