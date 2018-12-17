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Bu kareden dakikalar sonra dehşet saçmıştı! Yakalandı!

Düzce'nin dehşet veren bir olay yaşandı. Gümüşova ilçesinde düğünde istediği şarkı çalınmadığı için kavga çıkartan ve 6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Soner Gel yakalandı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 06:27
Bu kareden dakikalar sonra dehşet saçmıştı! Yakalandı!

Düzce'de 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir olay yaşandı.

Gümüşova'da düzenlenen düğünde iddiaya göre bir kişi istediği şarkının çalınmadığı gerekçesiyle kavga çıkardı. 6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan kişi kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 kişiyi bıçaklayan kişinin Soner Gel olduğunu belirleyerek arama çalışması başlatırken, düğünde çekilen görüntüleri inceledi.

Soner Gel, Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, basit yaralama suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası, 12 yakalama emri ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Soner Gel, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soner Gel nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:27
  1. Düzce
  2. Gümüşova
  3. düğün
  4. Soner Gel

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