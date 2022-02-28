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Dünya Bu kararı alan ilk ülke! 'Putin artık ülkemize giremez'
Dünya

Bu kararı alan ilk ülke! 'Putin artık ülkemize giremez'

Avustralya hükümeti, Ukrayna'ya açılan savaş sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeye girişine yasak getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 10:03:00 -
Bu kararı alan ilk ülke! 'Putin artık ülkemize giremez'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası yaptırım kararları gelmeye devam ediyor.

Sputnik'in haberine göre, Ukrayna'ya yönelik harekat sonrası Moskova'ya yönelik yaptırımları sıkılaştıracağını duyuran Avustralya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güvenlik Konseyi üyelerine ülkeye giriş yasağı getirdi.

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Yorumlar

Nihal

Putininde çok umrundaydı Halbuki sarışın ve mavi gözlüydü :)))
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Devran

Putin de ülkenizden çıkmıyordu zaten(!)
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