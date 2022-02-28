Bu kararı alan ilk ülke! 'Putin artık ülkemize giremez'
Avustralya hükümeti, Ukrayna'ya açılan savaş sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeye girişine yasak getirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası yaptırım kararları gelmeye devam ediyor.
Sputnik'in haberine göre, Ukrayna'ya yönelik harekat sonrası Moskova'ya yönelik yaptırımları sıkılaştıracağını duyuran Avustralya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güvenlik Konseyi üyelerine ülkeye giriş yasağı getirdi.