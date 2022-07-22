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Gündem Bu karardan, o dava dilekçesinden hiç mi utanmıyorsunuz CHP'liler!
Gündem

Bu karardan, o dava dilekçesinden hiç mi utanmıyorsunuz CHP'liler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısından sonra duyurduğu, "KYK kredi borçlarının faizlerini siliyoruz." müjdesi, muhalefet tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na maledilmeye çalışıldı. Halbuki AK Parti iktidarı, 2018, 2020 ve 20221 yılları başta olmak üzere defalarca KYK affı çıkartmıştı. Öte yandan öğrenci düşmanı CHP'nin 2008 yılında belediyelerin maddi imkanı kısıtlı öğrencilere verdiği bursu Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirmesi arşivdeki yerini koruyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 00:00:00 -
Bu karardan, o dava dilekçesinden hiç mi utanmıyorsunuz CHP'liler!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından sonra KYK kredisi borcu olan öğrencilerin borçlarının yalnızca ana para şeklinde tahsil edileceğini duyurup, faizlerin silineceğini belirterek müjde verdi.

AK Parti iktidarı 2018, 2020 ve 2021 yılları başta olmak üzere defalarca KYK yapılandırmasına gidip, borcu olan öğrencilere kolaylık sağlamıştı.

AK Parti'nin belirli aralıklarla KYK borçlarını yapılandırması, muhalefet tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışları ile gerçekleşmiş gibi gösterilmeye çalışılsa da, arşiv CHP'nin öğrencilere yaşattığı mağduriyeti unutmadı.

Bundan da mı utanmıyorsunuz CHP'liler?

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyelerden tarafından maddi durumu kısıtlı öğrencilere burs verilmesini, Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirmişti.

Öğrenci düşmanı CHP'nin girişimi, yandaşı Cumhuriyet gazetesinde şu ifadelerle duyurulmuştu:

Her yıl belediyelerin açtığı eğitim yardımı burslarından faydalanan yüzbinlerce yoksul öğrenci artık bu haktan mahrum. Belediyeler tarafından Yükseköğrenim gören öğrencilere verilen burslar, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne açtığı dava sonucu iptal edildi.

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