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Medya Bu karar yetmez Yasak Elma'yı kökünden kazıyın! Entrika Şevval işkencesi bitiyor
Medya

Bu karar yetmez Yasak Elma'yı kökünden kazıyın! Entrika Şevval işkencesi bitiyor

Ahlaksız yaşam tarzının topluma empoze edilmeye çalışıldığı rezil dizilerin ekrana geldiği kanalda yayınlanan ‘Yasak Elma’ adlı skandal dizide Şevval Sam, projeden sonunda ayrılıyor. Bu ayrılık haberine tepki gösteren vatandaşlar, dizinin tamamen yayından kaldırılarak kökünün kazınması gerektiğini belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 16:08:00 - 2022-06-04 16:24:34
Bu karar yetmez Yasak Elma'yı kökünden kazıyın! Entrika Şevval işkencesi bitiyor

Türkiye’de son dönemlerde artış gösteren boşanma davaları, kadın cinayetleri, aile içi sorunlar, cinsel istismar ve şiddet gibi sorunların arka planında topluma bilinçaltı işleme yapan televizyon yayınlarının olduğu belirtiliyor. Her bölümde ayrı rezaletin yaşandığı Amerikan merkezli FOX TV’nin 'Yasak Elma' adlı dizisindeki ahlaksızlık bu yayınlardan sadece birisi.

Fox TV’nin haftanın her gününe yaydığı rezil dizilerinden olan Yasak Elma dizisi önümüzdeki günlerde 5. Sezonun finalini yapacak. Gelen tüm tepkilere rağmen ahlaksız dizi, yeni sezonda da ekranlarda olacak. Diziyle ilgili önemli bir gelişme gündeme geldi. Toplumu yalan dolan, aldatma ve entrikaya aşılayan Yasak Elma dizisinin bu rezil görevleri yapmakla mükellef oyuncusu Şevval Sam, diziden ayrılıyor. Ancak birçok duyarlı vatandaş sadece Şevval Sam’ın vedasının yeterli olmayacağını ve dizinin tamamen yayından kaldırılmasını istiyor.

Sezona ahlaksızlıkla başlamışlardı

Kadın hakları diye çırpınan güruhun bir numaralı kanalı FOX TV’de ekranlara gelen Yasak Elma’da 5. sezonun ilk bölümünde yine evli bir erkeğin eşini aldattığı görüntülere yer verildi. FOX'un reyting uğruna ahlaksız olayı ve rezil görüntüleri ekranlara getirmesi çok sayıda vatandaşın tepkisini çekmişti.

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