Bu karar üreticilerin yüzünü güldürdü

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kararla nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı. Yasak kararı, Türkiye’de en çok nar ve orijinal nar ekşisi üretiminin yapıldığı noktalardan olan tescilli nar diyarı Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde sevinçle karşılandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Türkiye’nin en kaliteli, en iyi ve en orijinal nar ekşisini üretiyoruz” dedi.

“Yıllardan beri mücadelesi yürütülen bir konuydu”

Verilen kararın Gaziantep’te tescilli nar ve nar ekşisinin üretildiği Oğuzeli ilçesinde oldukça olumlu karşılandığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Nar sosları ile ilgili karar yıllardan beri mücadelesi yürütülen bir konuydu. Çok şükür artık sonuçlandı. Piyasada nar sosu olarak bilinen ve kullanılan, satılan nar sosları aslında narla hiçbir ilgisi olmayan isim benzerliğinden ibaret bir maddeydi. 24 Mart 2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğe ve gıda kodeksine göre sadece isim benzerliği olan ve katkı maddeleri içeren nar soslarının imalatı ile satışı 30 Haziran 2024 itibarıyla yasaklanacak. Bu karar gerçekten orijinal ve organik üretim yapan üreticiler açısından sevinilecek bir haberdir” dedi.

“Oğuzeli nar ekşisi ise tamamen orijinal, doğal ve organik”

Piyasada satışı yasaklanan nar soslarının neredeyse tamamen katkı maddelerinden oluştuğunu ama Oğuzeli ilçesinde yetişen narların suyundan yapılan nar ekşilerinin orijinal, doğal ve organik olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Piyasada satılan nar soslarında bir gram dahi nar ekşisi bulunmuyordu. Tamamen katkı maddelerinden yapılmış karma bir ürün satılıyordu. Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde üretilen Oğuzeli nar ekşisi ise tamamen orijinal, doğal ve organik narlardan elde edilen, yoğunlaştırılmış hale getirilen nar suyundan elde edilmiş olan nar ekşisidir. Bu bölgede üretilen nar ekşisi insan sağlığı açısından da çok faydalı bir ürün” ifadelerini kullandı.

“Orijinal nar ekşisi üreticileri açısından çok faydası var”

Verilen yasak kararının üreticiler açısından faydasına da değinen Kılıç, “Alınan kararın üreticiler açısından da faydası var. Bundan sonra yasaklanan katkı maddeli nar sosları yerine doğal olan nar ekşisine piyasada daha çok ihtiyaç duyulacak. Bu durumda da orijinal nar ekşisi üreticileri daha çok rağbet görerek, ürettikleri ürünleri daha kolay satacak ve daha çok para kazanacak. O yüzden biz Oğuzelili vatandaşlarımızdan boş arazilerde nar üretimi yaparak daha çok ürün elde etmeleri ve daha çok nar ekşisi üreterek piyasadaki boşluğu doldurmuş olacaklar” şeklinde konuştu.

“Oğuzeli’nde Türkiye’nin en kaliteli ve en iyi nar ekşisini üretiyoruz”

Belediye Başkanı Kılıç, “Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Türkiye’nin en kaliteli ve en iyi nar ekşisini üretiyoruz. Biz bunu iddialı bir şekilde söylüyoruz. Çünkü gıda laboratuvarlarında yaptırdığımız tahliller elimizde mevcut. Oğuzeli’nde ürettiğimiz nar ekşisi Türkiye’nin en kaliteli nar ekşisidir. Çünkü burada ürettiğimiz nar ekşisinde bir gram yabancı madde ya da katkı maddesi yok. İnsanlarımızın sağlığını ve güvenli gıda tüketmelerini önemsiyor ve Oğuzeli nar ekşisi tercih etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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