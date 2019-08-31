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Bu kaplıcalar şifa dağıtıyor Şifa Kaynağı kaplıcalar

Yerin kilometrelerce altından sebatla gelen ve yeryüzüne ilahi rahmetin tecellisi gibi sızan kaplıcalar birçok hastalığın da şifasında büyük katkı sağlıyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:48
Bu kaplıcalar şifa dağıtıyor Şifa Kaynağı kaplıcalar

Ülkemizin değişik bölgelerinde bulunan kaplıcalar astım, kronik rahatsızlıklar, romatizma ve cilt hastalıkları başta olmak üzere nice hastalığın tedavisinde öncü rol oynuyor. Bu yazımızda şifa kaynağı kaplıcaları okuyucularımız için paylaşacağız.

  • Afyon Sandıklı Kaplıcası

Afyon adeta termal bir cennet. Özellikle Sandıklı’daki kaplıcaları felç, faranjit ve deri hastalıklarına iyi geliyor. 40 ile 43 derece arasındaki sıcaklığından şifa bulmak isteyen binlerce kişi her yıl Sandıklı’ya akın ediyor.

  • Bursa Oylat Kaplıcası

Bursa’nın İnegöl İlçesi’ne çok yakın bir bölgede bulunan Oylat Kaplıcası’nın mazisi oldukça eski. Ruhsal hastalıklara iyi gelmesinin yanı sıra birçok bedensel rahatsızlığın tedavisinde de yardımcı olduğu biliniyor.

  • Yalova Armutlu Kaplıcası

Armutlu ilçesinin 4 km uzağında bulunan kaplıcalar özellikle astım hastalarına şifa dağıtıyor. Armutlu Kaplıcası, radyoaktivitesi yüksek kaplıcalar sınıfında bulunuyor. Asidin vücuttan atılmasında, sinirler üzerinde, iltihabi hastalıklarda ve kadın hastalıklarında, mide ve bağırsak hastalıklarında, yaraların iyileşmesinde, karaciğerin düzenli çalışmasında, hormonların iyileşmesinde yarar sağlıyor.

  • Ankara Kızılcahamam Kaplıcaları

Suyu içilebilen kaplıcalar sınıfında. İlçe zaten aynı adı taşıyan maden suyuyla meşhur. 36 ile 50 derece arasında olan sıcak suların, karaciğer ve kalp hastalıklarından kadın hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

  • Bolu Karacasu Kaplıcaları

Bolu’ya 5 km kadar uzaklıkta bulunan Karacasu Kaplıcaları, Büyük ve Küçük Kaplıca olmak üzere iki kaplıcadan oluşuyor. Suları o kadar şifalı ki Sağlık Bakanlığı’na bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bile var. Beyin ve sinir cerrahisi sonrası uzun süren hareketsiz kalma durumlarının şifasında yardımcı olduğu biliniyor.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:48
  1. Yalova
  2. Bursa
  3. Bolu
  4. Ankara
  5. Afyon
  6. kaplıca

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