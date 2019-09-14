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Bu kalabalık senaryo gereği

Tekirdağ’da düzenlenen Acil Durum Tatbikatı nedeniyle senaryo gereği deprem ve yangın anı canlandırıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:52
Bu kalabalık senaryo gereği

Tekirdağ’da düzenlenen Acil Durum Tatbikatı nedeniyle senaryo gereği deprem ve yangın anı canlandırıldı.Tüm vatandaşlar binanın dışına tahliye edilirken, dışarıda büyük kalabalıklar oluştu.


Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen tatbikatta senaryo gereği deprem ve yangın anları canlandırıldı.


Tüm birimlere yönelik yapılan anonsla başlayan tatbikatta, belediye çalışanları ve belediyede bulunan vatandaşlar önce deprem pozisyonunda (çök, kapan ve tutun pozisyonu) bekledi. Ardından sirenlerin çalmasıyla, belediye binasının tahliyesine başlandı. Tüm vatandaşlar dışarı tahliye edilirken, binanın önünde büyük kalabalıklar oluştu.


Deprem ve yangın anlarının canlandırıldığı eğitimde ortaya çıkan görüntüler gerçeğini aratmadı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan senaryoya bire bir uyan çalışanlar, vatandaşlarla birlikte deprem anında pozisyon alarak güvenli alanlarda sarsıntının geçmesini bekledi. Sarsıntının ardından tahliye kurallarına uyarak binayı boşaltan çalışanlar, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yan tarafında bulunan Acil Durum Toplanma Alanında toplandı. Sembolik olarak hazırlanan yaralanma olayında, yaralılara ilkyardım ekipleri müdahale etti.Binanın tahliyesi sırasında varsayım olarak binadan çıkamayan personele de arama kurtarma ekibi müdahale ederek dışarı çıkmasını sağladı.


“İş Güvenliği Ve Sağlığı, En Fazla Üzerinde Durduğumuz Konuların Başında Geliyor”


Konu hakkında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “İş güvenliği ve sağlığı, Büyükşehir Belediyesi olarak en fazla üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğümüz tarafından çalışmalar yapılıyor. Bugün de acil durumlarda en doğru şekilde hareket edilmesi ve olabilecek en az zararla atlatılması için bir acil durum tatbikatı gerçekleştirdik.Güvenlik ile alakalı eğitimlerimiz periyodik aralıklarla devam edecek” dedi.


“Bu tür tatbikatlar güvenlik açısından oldukça önem teşkil ediyor”


Tatbikatın başarılı bir şekilde yapıldığını söyleyen Genel Sekreter Fatih Ünsal ise "Deprem tahliye tatbikatımız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Senaryo gereği yaralı bir personelimiz ekipler tarafından müdahale edilerek tahliye edilmiştir. Bu tür tatbikatlar güvenlik açısından oldukça önem teşkil ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılı bir şekilde gerçekleşen tatbikat dolayısıyla teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:52
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