Bu kafayla mücadele zor!

Koronavirüsle mücadelede vaka sayıları, normalleşmeye rağmen aşılar sayesinde belirli bir sayıda seyrediyor. Ancak salgınla mücadelede yasa dışı uygulamalara gidenler, halkın sağlığını da tehdit ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda aşısız seyircilerin müsabakalara girmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Bilet ve HES bilgisi uyuşmayan stada giremedi

Kararın ardından Spor Güvenliği ekipleri tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Passolig kartları takibe alındı. Stadyum girişlerinde çalışma başlatıldı. Bilet ve kart ile kimlik bilgileri uyuşmayan seyircilerin girişine izin verilmedi.

Başkasına ait kartla girmek istediler

Bu kişilerden bazılarının salgın tedbirlerine yönelik usulsüzlük yaptıkları belirlendi. Aşı takvimini tamamlamadıkları ya da 48 saat içerisinde PCR testi yaptırmadıkları için başkası adına düzenlenmiş bilet ve passolig kartıyla stadyuma girmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

89 kişi ceza yedi

Polis, turnike kameralarındaki fotoğraflarla passolig kartı üzerindeki fotoğrafları karşılaştırdı ve kimlikler tespit edildi.

Sezon başından bu yana İstanbul'da 89 kişiye işlem yapıldı. Kartlarına başkalarına veren passolig sahiplerine de adli işlem uygulandı.

Aşıları sattılar

İstanbul'da özel bir hastanenin çalışanlarının usulsüzlük yaptığı şikayetleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

3 hemşire tutuklandı

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; randevulu kişilere aşı yapmış gibi gösterdikleri, onlarca doz aşıyı irtibatlı oldukları kişilere satıp, sahte aşı kartı oluşturdukları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 hemşire ile hastane dışında irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Eldeki delillere göre hareket eden mahkeme 3 hemşireyi tutuklama kararı verdi.

Polis, zanlıların cep telefonları ve bilgisayarlarını da incelemeye aldı. Karşılıklı görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.

İhtiyaç sahiplerine yardım etmişler

Hemşirelerin karşılıklı görüşmelerinde, amirlerine yakalanmamak için birbirlerini ikaz ettiği ve sattıkları koronavirüs aşılarından kazandıkları parayla ilgili konuştukları belirlendi.

Konuşmalar bununla da sınırlı kalmadı. Şüphelilerin vicdanlarını rahatlatmak için fikir alışverişinde bulundukları da ortaya çıktı. Kazandıkları haksız kazançla 'paranın hayrı olsun' diyerek ihtiyaç sahibi olarak gördükleri şahıslara maddi yardımda bulundukları ve bulunmayı planladıkları anlaşıldı.

Mali Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanacak.