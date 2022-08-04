Bu kadınlar Suriyeli olsa kıyameti koparırlar! Sokak ortasında rezalet
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki turist, alkolün etkisiyle sokak ortasında ihtiyacını giderdi. Rezalet görüntüler izleyenlerin midesini bulandırırken, sosyal medyada, "Bunlar Suriyeli olsa ne olurdu?" yorumları yapıldı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde iki turist, vatandaşların midesini bulandırdı.
Bugün yayınlanan görüntülerde, Alanya’da tatil yapan iki turistin, kafayı çektikten sonra ahlaksızca hareket ettiği görülüyor.
İki kadının kaldırımda ihtiyaçlarını gidermeleri, sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeleri çevredeki vatandaşların ve izleyenlerin ağızlarını açık bıraktı.
Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
Bunlar Suriyeli olsa?..
Birçok vatandaş, son zamanlarda özellikle ırkçı Zafer Partisi’nin kışkırtmaları yüzünden Suriyeli mültecilerin maruz kaldığı saldırıları hatırlatarak, “Bunlar Suriyeli olsa ne olurdu?” yorumlarında bulundu.
Özellikle, “Suriyeli kadınlar kuğu çalıyor” şeklinde yayılan yalanı hatırlatan vatandaşlar, memleket duyarı kasan ırkçıların bu rezalete sessiz kalmasına da tepki gösterdi.