Bu kadın çıldırmış olmalı! İyice dozunu kaçırdı...

Yaptığı ahlaksız paylaşımlar ve hareketlerle gündemde kalmaya çalışan şarkıcı müsveddesi İrem Derici son açıklamalarıyla iyice haddini aştı.. Derici, müzik alanındaki yaptıklarıyla ilgili olarak; "Bir koltuk vardı aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok..." diyerek iyice şaşırdı...

Attığı her adım söylediği her söz olay oluşturan şarkıcı İrem Derici, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müzikal alandaki başarısından bahseden İrem Derici, "Bir koltuk vardı aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok..." şeklinde konuştu.

Her paylaşımıyla adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla da magazin denilen lağım çukurunda kendine yer buluyor...

"BİR KOLTUK VAR O KOLTUĞU BEN YARATTIM"

Şarkıcı, müzikal kariyeri ile ilgili şunları söyledi: "Müzikal açıdan benimle beraber çıkan çok daha başarılı, çok daha dinlenen isimler var ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka biri göremiyorum. Hep arkamda görüyorum. Bir koltuk vardı aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok... O sahtekarlık, o sahte çakma samimiyeti o kadar yemiyor ki: Türk halkı... Bu Çin malı İrem diyor... Bir tane İrem var, bir tane Sezen var bir tane de Aleyna var. İkincisi olmayacak. O koltukta gelip kimse kucağımıza da oturmayacak"