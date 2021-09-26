Bu kadarını kimse bilmiyor! Ayva çekirdeği siyah noktaları yok ederken cilt lekelerini ortadan kaldırıyor

Ayva en fazla tüketilen besinlerin başında gelir. Ancak çekirdeğindeki faydalar çok az kişi tarafından bilinir. Genellikle reçeli ve marmaleti yapılarak tüketilen ayva hakkında merak edilenleri araştırdık. Alternatif tıp alanında sıklıkla kullanılan ayva çekirdeği özellikle cilt sağlığına inanılmaz fayda sağlar. Gözenek temizleyen ve sıkılaştıran ayva çekirdeğinden yapılan maske aynı zamanda kırışmayı da önler.

Ayva çekirdeği cildi yeniler

Ayva, sonbahar ve kış aylarında hasadı yapılan Antalya ve Akdeniz Bölgesinin bazı illeri, ile Manisa ili ve kırsalında bol miktarda yetişmektedir. Hem lezzetli hem de sağlığa bir çok faydası olan ayvanın çekirdek kısımlarını atmadan farklı alanlarda kullanabilirsiniz. C vitamini bakımından zengin olan ayva çekirdeği cildin yenilenmesi için en ideal besinlerin başında gelir. Çoğu kişinin bilmediği ayva çekirdeği aynı zamanda sinir sistemi için de tüketilmesi tavsiye edilir. Örneğin; cildinizi güzelleştirmek ve lekeleri yok etmek gibi.

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre; ayva çekirdeğinin vitamin,mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin içeriği sayesinde ölü derilerin kolayca atılmasını sağlayarak, kusursuz bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor.

Sivilce, güneş ve doğum lekelerini ortadan kaldırır

Aynı zamanda sivilce lekeleri, güneş lekesi veya doğum lekesi gibi sorunların ortadan kaldırılmasında büyük rol oynar.

Kırışıklık, cilt sarkmaları gibi sorunları gidermek için ayva çekirdeğinin içerisinde bulunan anstringent yani büzücülük özelliği sayesinde giderebilirsiniz.

Kadınların genellikle doğum sonrasında yaşadıkları göğüs sarkması veya aşırı kilo verme döneminden sonra yaşanan göbek sarkmalarını ayva çekirdeği maskesi sayesinde kolayca ortadan kaldırabilirsiniz.

Siyah noktaları yok eder

En etkili doğal nemlendirici etkisi olan besinlerden biri olan ayva çekirdeği, cilde nemi hapsedip kurumaları önler. Güzellik uzmanların yaptığı testlere göre, ayva çekirdeği maskesi genişlemiş gözenekleri küçülterek siyah noktaların da yok olmasına yardımcı olur.

Ayva çekirdeği ile yapacağınız bir göz altı maskesi de göz altı morluklarını ve torbaların ortadan kaldırılmasında bir etki sağlar.

Ayva çekirdğei maskesi nasıl yapılır?

Cildi nemlendiren ayva çekirdaği maskesi

Malzemeler

2 yemek kaşığı ayva çekirdeği

1 su bardağı doğal gül suyu

2 çay kaşığı badem yağı

Yapılışı

Gül suyunun içerisine ayva çekirdeklerini ekleyin. 1 gece bekletin. Sabah çekirdekleri süzdükten sonra badem yağını içerisine ilave edin. Karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayıp, 20 dakika bekletin.

Kalan suyu 1 hafta kadar saklayabilirsiniz. Haftada 2 kez bu maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz.

Cilt lekelerini yok eden ayva çekirdeği maskesi

1 ayvanın çekirdeklerini çıkartarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ardından cezvenin içerisinde bir dakika kadar kaynatın. 4 saat kadar dinlendirdikten sonra cilt lekelerinin olduğu bölgelere uygulayın. Yüzünüzdeki izler gidene kadar bu uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.