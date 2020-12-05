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Siyaset Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret
Siyaset

Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde sağlık sektörü kilitlenen ülkelere yardım göndermesini "şuursuzluk" olarak değerlendirerek alenen hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:18:00 - 2020-12-05 10:22:06
Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret

CHP'lileşme sürecinde emin adımlarla ilerleyen DEVA Partisi, her geçen gün yeni bir skandalla gündeme geliyor.

Daha önce muhafazakar olmadıklarını açıklayan, Charlie Hebdo'nun karikatürlerini ifade özgürlüğü olarak tanımlayan, muhafazakar çizgideki gazetecilere yönelik çirkin mesajlarla gündeme gelen DEVA Partisi, artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette de CHP ile yarışır oldu.

Partisinin bir kongresinde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde sağlık sektörü çöken ülkelere tıbbi yardım göndermesini şuursuzluk olarak değerlendirdi.

Babacan, "Bu ülkedeki bütün sorunları çözdünüz, parayı koyacak yer bulamıyorsunuz herhalde gidip başka ülkelerin pandemi ile ilgili mücadelelerine yardım ediyorlar. Bu olacak şey mi? Niye, Bir hükümet bunu niye yapar?" dedi. Aynı zamanda Babacan, "Şöyle bir düşünün. Bir hükümet bunu niye yapar? Bir ülkenin hükümeti zaten kıt kaynakları niye gider başka ülkelere dağıtır. Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış" diye konuştu.

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Yorumlar

Türkoğlu

Bunu Reis topluma tanıttı Kişiliğini ortaya koymuştur.Allah kimseyi nankör etmesin.
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Zavallı babacan

İnsanlık bunu gerektirir. Dunya kırılıyor bu virüsten. Bizim yaptigimiz çağlar boyu hayırla yad edilecek. Hem de en başta İSLAMİN EMRİ.
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