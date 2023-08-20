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Gündem Bu kadarına da pes yani!.. Avukat mısın, suç şebekesi mi?
Gündem

Bu kadarına da pes yani!.. Avukat mısın, suç şebekesi mi?

Yeniakit Publisher
2023-08-20 16:23:00 -
Bu kadarına da pes yani!.. Avukat mısın, suç şebekesi mi?

Edirne'de polisin yaptığı operasyon, şebekeyi ortaya çıkardı.

 


EDİRNE
Edirne'de polisin, bir avukatlık bürosunda yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken, kaçtığı belirlenen avukat O.Y. aranıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde bir avukatın bürosuna uyuşturucu operasyonu düzenledi. Savcı ve baro temsilcisinin gözetiminde yapılan aramada kokain, metafemtamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Avukatlık bürosunda bulunan 6 kişi gözaltına alınırken, avukat O.Y.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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