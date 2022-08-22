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Yerel Bu kadarına da pes! Taksiciler hasta kadını aracına almadı
Yerel

Bu kadarına da pes! Taksiciler hasta kadını aracına almadı

Mecidiyeköy'de yolda yürürken rahatsızlanan kadını, yoldan geçen taksiciler araçlarına almadı. İnsanlık dışı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 22:15:00 -
Bu kadarına da pes! Taksiciler hasta kadını aracına almadı

Mecidiyeköy’de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını taksi sürücüleri aracına almadı. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy’de meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 vatandaş ile taksi aramaya başladı.

Taksiciler hasta kadını almadı

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

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