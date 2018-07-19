Bu kadarına da pes! Sefil kafa sonunda bunu da yaptı

Sosyal medyada yayılan bir paylaşımda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın (KKK) ambleminin değiştirildiği iddia edildi. Buna göre amblemden "Türk" ifadesinin kaldırıldığı ve logonun İngiltere bayrağına benzediği ifade edildi.

Bir sayfa tarafından 17 Temmuz 2018’da Facebook’ta paylaşılan ve Kara Kuvvetleri’nin yeni ambleminin yer aldığı belirtilen fotoğraf 2 bin kişi tarafından paylaşıldı.

LOGO DEĞİŞMEDİ!

Ancak, teyit.org araştırmasına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın logosunun değiştirildiği ve Türk ibaresinin kaldırıldığı iddiası doğru değil. Fotoğrafta, Türkiye haritasının üzerinde KKK forsu ve Mustafa Kemal'in bulunduğu logosu yer alıyor. Söz konusu fotoğraf, 16 Temmuz’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda gerçekleşen devir-teslim töreni sırasında çekilmiş.

Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Ümit Dündar’a devrettiği törende çekilen fotoğrafı Genelkurmay’ın resmi internet sitesinde görmek mümkün.

Aynı fotoğrafın Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabından da paylaşıldığı fark ediliyor. Fotoğrafta ise Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar’ın yer aldığı ifade ediliyor.

KKK’nın resmi internet sitesinde ise halen geçerli olan amblemi görmek mümkün. Amblemde Türk Kara Kuvvetleri ifadesi görülebiliyor.

Kara Kuvvetleri Birlik Sembolü olarak ifade edilen amblemin açıklaması ise şöyle:

"4 adet büyük yıldız; Kara Kuvvetleri Komutanlığının seviyesini,

Bordo zemin üzerine ay yıldız; Türk Milletinin emrinde olunduğunu,

Kılıç ve meşe yaprağı çelenk; Kararlı ve güçlü Kara Kuvvetlerini,

Atatürk Silüeti; En büyük Komutan olan Atatürk’ün Kocatepe’deki sembolünü,

Defne yaprakları; “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini,

16 adet küçük yıldız; Tarihte kurulmuş 16 Türk Devletini,

M.Ö. 209 rakamı; Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılını temsil eder."

KKK devir-teslim töreni sırasında çekilmiş fotoğraf incelendiğinde generallerin bulunduğu kürsünün hemen altında şeffaf olarak yer alan KKK amblemi dikkati çekiyor.

KKK basın birimi de söz konusu iddianın doğru olmadığını ve amblemde bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Beyaz zeminli Türkiye haritası üzerindeki kırmızı çizgi ise KKK forsunu temsil ediyor

Teslim töreninde çekilen fotoğrafta generallerin hemen üstünde yer alan ve beyaz fon üzerine kırmızı çizgilerle ayrılmış Türkiye haritası ise KKK forsunu temsil ediyor. Her komutanlık için ayrı şekilde tasarlanan forslar, KKK için beyaz fonda kırmızı çizgilerden oluşuyor.

Çekilen fotoğrafta Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in solunda kalan bayrak da KKK forsunu temsil ediyor. Yani söz konusu çizgilerin İngiltere bayrağı ile bir alakası bulunmuyor.

Benzer şekilde 2013 yılında gerçekleşen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Hulisi Akar’ın getirildiği devir-teslim töreni sonrasında çekilen fotoğrafta da aynı sembol görülebiliyor.

KKK’nın yeni logosu olduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğraftaki beyaz zemin üzerinde kırmızı çizgilerle kesilmiş Türkiye haritasına daha önce de rastlanıyor. 2017 yılında Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa’nın Türk Kara Kuvvetlerini ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda da söz konusu sembol görülebiliyor. Fotoğrafta kürsüde bulunan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın şeffaf logosunun da tamamı görülebiliyor.

Farklı zamanlarda çeşitli ülke komutanlarının KKK’yı ziyaretleri sırasında aynı yerde çekilen fotoğraflara da ulaşılabiliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni amblemi olduğu belirtilen duvardaki sembolün, Sakarya Meydan Muharebesi’ni temsil eden resmin yanındaki alanda, KKK’nın bayraklarının bulunduğu bir bölümde yer aldığını söylemek mümkün.