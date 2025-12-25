  • İSTANBUL
Yaşam

Bu kadarına da pes! İş makinesiyle bakın ne aradılar

Bu kadarına da pes! İş makinesiyle bakın ne aradılar

Karaman’da define aramak için iş makineleriyle kazı yapan grup; jandarmanın havadan ve karadan yürüttüğü çalışmayla tespit edilerek yakalandı.

Karaman’da kaçak define kazısına yönelik yürütülen çalışmada 14 kişi suçüstü yakalandı.

 

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldere köyünde define aramak için iş makinesiyle kazı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında belirtilen bölgede hem karadan hem de dronla havadan çalışma başlattı. Çalışma sonucu 2 adet iş makinesiyle kazı yapan M.T., M.D., F.T., M.M.S., M.A., K.G., İ.T., A.K., A.Ö., S.U., E.G., M.A., Ö.Ö. ve R.K.'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 2 iş makinesi, 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu. 

 

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

