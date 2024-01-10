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Gündem Bu kadarına da ‘pes’ denir yani: O ilimizde kaçak bomba imalathanesine baskın
Gündem

Bu kadarına da ‘pes’ denir yani: O ilimizde kaçak bomba imalathanesine baskın

Yeniakit Publisher
2024-01-10 16:11:00 -
Bu kadarına da ‘pes’ denir yani: O ilimizde kaçak bomba imalathanesine baskın

Bu kadarına da ‘pes’ denir yani: O ilimizde kaçak bomba imalathanesine baskın

 


Konya’da kaçak patlayıcı üretilen imalathaneye yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerinde kaçak patlayıcı üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton 306 kilogram kimyasal madde, 202 bin maytap, 8 havai fişek, 345 meşale, 9535 sis bombası ve 7 yanıcı madde ele geçirdi.

Operasyonda, imalathanedeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
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