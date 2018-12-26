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Bu kadarına da pes artık! Hainler, FETÖ elebaşını ‘Peygamberimiz’ diye kaydetmiş

ABD kucağındaki FETÖ’nün sapkınlığı bir kez daha gözler önüne serildi!.. Daha önce itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve tahliye olan eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir'in, bilgisayarına FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafını “Peygamberimiz” diye kaydettiği ortaya çıktı. Eyidemir'in tutuklanmasına karar verildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:26
Bu kadarına da pes artık! Hainler, FETÖ elebaşını ‘Peygamberimiz’ diye kaydetmiş

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve tahliye olan eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir hakim karşısına çıktı.

Daha önce usul yönünden savunma yapan Eyidemir, bu duruşmada esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Eyidemir savunmasında, itiraf içeren beyanlarını reddetti. Soruşturma aşamasındaki bazı beyanlarının, ifadesini alan savcı tarafından değiştirildiğini öne süren Eyidemir, suçlamaları kabul etmedi.

Sapkın FETÖ’cü, Gülen’i “Peygamberimiz” diye kaydetmiş!

Daha sonra mahkeme heyetine başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu. Dağ, sanığın bilgisayarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait video ve fotoğraflar ile Gülen'i öven yazı ve slaytların bulunduğunu, örgüt elebaşı Gülen'in "Peygamberimiz" şeklinde kaydedildiğinin belirlendiğini söyledi.

Bunun üzerine Eyidemir, bu belgelerin kendisine ait olmadığını öne sürdü. Eyidemir, belgelerin yaklaşık 10 yıl önce evine gelen kayınbiraderine ait olduğunu iddia etti.

Mahkeme Başkanı Dağ, belgelerin ele geçirildiği belleğin sanığa ait fotoğraf makinesinden çıktığını belirterek, "Bu fotoğraf makinesi de mi kayınbiraderinize ait?" diye sordu. Eyidemir ise bunu hatırlamadığını savundu.

Tutuklandı

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Hamza Eyidemir'in tutuklanmasına karar verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:26
  1. Fetullah Gülen
  2. FETÖ
  3. Sapkınlık
  4. sapkın fetöcü

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