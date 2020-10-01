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Siyaset Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı
Siyaset

Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı

Baran Kejanlı isimli şahıs, sosyal medyada yayınladığı videoda açıkça “mafyalık hizmeti” reklamı yaptı. Çamur medyası, Baran Kejanlı için “AKP’li isim” diyerek kara propaganda yapmaya kalkıştı. Gerçekte ise Baran Kejanlı’nın İYİ Partili olduğu, hatta Genel Başkan Meral Akşener ile fotoğraf çektirdiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:32:00 - 2020-10-01 16:44:09
Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Baran Kejanlı, lüks VIP aracında bir video çekerek TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaştı. Mafyalık “hizmeti” verdiğini söyleyen Baran Kejanlı, parasını kaptıran ve mahkemelerden sonuç alamayanların kendisine gelmesini söyledi.

Skandal sözlerin yer aldığı videonun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte emniyet güçleri harekete geçti. Baran Kejanlı isimli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

“AKP’li mafya” yalanı

Baran Kejanlı’nın videosunun yayılmasıyla birlikte CHP ve İYİ Parti yandaşı haber siteleri akılalmaz bir yalana başvurdu. AK Parti’yi lekelemeye çalışırken her türlü iftiraya başvuran çamur medyası, Baran Kejanlı’nın AK Partili olduğu yalanını servis etti. Cumhuriyet, T24, Yeniçağ ve Halk TV gibi yayın organları, Baran Kejanlı için defaatle “AKP’li” ifadesini kullandı.

İYİ Parti üyesi çıktı

Yandaş basının “AKP’li” olduğunu ileri sürdüğü Baran Kejanlı isimli şahsın AK Partili olmadığı ama siyasetle yakından ilgilendiği öğrenildi. Hatta Kejanlı’nın, mafyacılık oynamayı seven İYİ Partililerle ilişkisi olduğu, kendisinin de İYİ Parti üyesi olduğu belirlendi!..

Kejanlı’nın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile fotoğraf çektirdiği, İYİ Parti bayraklarıyla süslediği bir diğer lüks aracında seçim çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

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