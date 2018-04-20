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Bu kadarı da 'pes ' dedirtti! Canlı danaları...

Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda, bir otomobilin motorunda oluşturulan özel bölme içinde yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan iki canlı dana ele geçirildi.

20 Nisan 2018 Cuma 20:42
Bu kadarı da 'pes ' dedirtti! Canlı danaları...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen otomobilin sürücüsü S.B'nin  davranışlarından şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri aracı x-ray cihazına sevk  etti.

Görevliler, inceleme sırasında otomobilin motor silindir kapağının  üzerindeki plastik muhafazanın hareket ettiğini belirledi.

Söz konusu kapağı açan görevliler, motor kısmı küçültülerek  oluşturulan özel bir bölmede ayakları bağlanmış iki danayla karşılaştı.

Maruz kaldıkları sıcaklık nedeniyle zor nefes aldıkları fark edilen  hayvanlara müdahale edilmesi için Posof Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü  yetkililerine bilgi verildi.

Posof Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine otomobile el  konulurken, şoför hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 20:42
  1. Ardahan

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