  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan! “Kıbrıs'a deniz üssü yaparız”

Aydos ormanında yangın çıktı! Ekipler harekete geçti

Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşinden Türkiye’ye çirkin suçlama

Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal'ı çıldırtan hareket

Böyle orta saha kararı görülmedi: Sorun çözüldü ama bu iş artık… Yeni orta saha İngiltere Premier Lig'den!

Bir başka açıdan Lozan! “Yurtta sulh, cihanda sulh” mu? “Hazır ol cenge ister isen sulh u salâh”mı?

Yemen'in İsrail'e karşı mücadelesi Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifini hatırlattı!

İsrail'in kalbi vuruldu! Husilerden balistik füze saldırısı

Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yenisini alıyoruz!

Başıboş köpekle mücadele edelim de bu olacak iş mi? Sokakta yatan köpeği acımasızca darbettiler
Yaşam Bu kadarı da olmaz! Cinayet bıçağını sosyal medyada paylaştı
Yaşam

Bu kadarı da olmaz! Cinayet bıçağını sosyal medyada paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-07-21 19:29:00 -

Şanlıurfa'da akrabasını öldüren genç, cinayet bıçağını sosyal medyada paylaştı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan akrabasını öldüren genç, kanlı cinayet bıçağıyla video çekerek paylaştı. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Urfa Kapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Aile fertlerinden S.K. (17), husumetli oldukları Abdullah Kabakulak'ın (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Abdullah Kabakulak'ı bıçaklayan S.K., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kanlı cinayet bıçağıyla video çekip paylaştı

Olayın ardından ilçe merkezinde elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen S.K., tehditler savurduğu anları videoya çekti. S.K. kayda aldığı videoda, "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.

Fotokapan hırsızları böyle yakayı ele verdi
Fotokapan hırsızları böyle yakayı ele verdi

Yaşam

Fotokapan hırsızları böyle yakayı ele verdi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzincan-Sivas kara yolunda ölüm kalım savaşı! Tır sürücüsü yanmaktan böyle kurtuldu
Erzincan-Sivas kara yolunda ölüm kalım savaşı! Tır sürücüsü yanmaktan böyle kurtuldu

Yaşam

Erzincan-Sivas kara yolunda ölüm kalım savaşı! Tır sürücüsü yanmaktan böyle kurtuldu

Yaya ile motosikletli arasında ilginç diyalog
Yaya ile motosikletli arasında ilginç diyalog

Yaşam

Yaya ile motosikletli arasında ilginç diyalog

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23