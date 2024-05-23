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Dünya Bu kadarı beklenmiyordu! Rus turistlerin ülkeye girişi yasaklandı
Dünya

Bu kadarı beklenmiyordu! Rus turistlerin ülkeye girişi yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 19:04:00 -
Bu kadarı beklenmiyordu! Rus turistlerin ülkeye girişi yasaklandı

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle bazı ambargolara maruz kalmaya devam ediyor. Bu kez Rus turistlerin Norveç'e girişi yasaklandı.

Ukrayna savaşı, Rusya'yı yeni ambargolara maruz bırakmayı sürdürüyor. Son kararın sahibi Norveç olurken, turist yasağı adımı geldi.

İskandinav ülkesi Norveç, devam eden saldırılar nedeniyle "neredeyse tüm Rus turistlerin" ülkeye girişini yasaklayacak.

Rusya ile kara sınırı paylaşan NATO üyesi, komşusu Rusya'ya ilk olarak 2022'de vize kısıtlamaları getirmişti. 29 Mayıs'tan itibaren sınırlardan geçişi daha da sıkılaştıracaklar.

Rus turistlere geçiş yok

Politico'nun aktardığına göre Norveç Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Emilie Enger Mehl, şu açıklamayı yaptı:

Giriş kurallarını sıkılaştırma kararı, Norveç'in, Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yasa dışı saldırganlık savaşına tepkidir. Bu adım, müttefiklerin ve ortakların yanında yer alma yaklaşımıyla uyumludur.
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Norveç'e girişlerine izin vermeyecekler

Yeni yasağa göre, turizm veya diğer "gerekli olmayan" nedenlerle seyahat eden Rusların sınırı geçmelerine izin verilmeyecek.

Norveç'e giriş yasağıyla ilgili bazı istisnalar da söz konusu. Yakın aile ziyaretleri yapacak olanlar, Schengen ülkelerinde çalışan veya okuyan Rus vatandaşlarına yapılan ziyaretler yasak kapsamında değil.

Rusya: Karşılık vereceğiz

Bu karar, Moskova'da kaşlarına çatılmasına neden oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Norveç'in Rus turistlere yönelik kısıtlamaları ayrımcı bir karardır." dedi.

Karşı hamlede bulunacaklarının sinyalini veren Peskov, "Bu tür kararlar yanıtsız kalamaz." diye ekledi.

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