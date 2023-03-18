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Gündem Bu kadar reklam parayla bile yapılamaz! Halk TV'de Selahattin Demirtaş kepazeliği
Gündem

Bu kadar reklam parayla bile yapılamaz! Halk TV'de Selahattin Demirtaş kepazeliği

CHP'nin yayın organı Halk TV'de bebek katili terörist Abdullah Öcalan için 'heykelini dikeceğiz' diyen terör sevici Selahattin Demirtaş güzellemesi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 15:32:00 -

 yeniakit.com.tr 

CHP'nin yayın organı Halk TV, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın reklamını yaptı.

Kanalda sunucu olarak çalışan Serhan Asker deprem bölgesi Adıyaman’da çocuklara terör sevici Demirtaş’ın kitabını büyük övgüyle anlattı.

"Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz", "HDP Öcalan’ın projesidir", "PKK’lı gençler onurumuzdur" gibi rezil ifadeleri yumurtlayan Selahattin Demirtaş için Serhan Asker, "Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için sayın Demirtaş'a. Kendisi bir özgürlük mücadelesi veriyor." edebiyatını yaptı.
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Yorumlar

Selahattin Demirtaş halktv

Gerçekten de selehattin demirtaş para verse bu kadar reklam yaptıramazdı

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