Bu kadar reklam parayla bile yapılamaz! Halk TV'de Selahattin Demirtaş kepazeliği

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CHP'nin yayın organı Halk TV, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın reklamını yaptı.

Kanalda sunucu olarak çalışan Serhan Asker deprem bölgesi Adıyaman’da çocuklara terör sevici Demirtaş’ın kitabını büyük övgüyle anlattı.

"Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz", "HDP Öcalan’ın projesidir", "PKK’lı gençler onurumuzdur" gibi rezil ifadeleri yumurtlayan Selahattin Demirtaş için Serhan Asker, "Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için sayın Demirtaş'a. Kendisi bir özgürlük mücadelesi veriyor." edebiyatını yaptı.

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