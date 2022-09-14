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Gündem Bu kadar mı delikanlısınız! 3 kişi "yol vermeme" gerekçesi ile bir genci darbetti..
Gündem

Bu kadar mı delikanlısınız! 3 kişi "yol vermeme" gerekçesi ile bir genci darbetti..

İstanbul Küçükçekmece'de incir çekirdeğini doldurmayacak bir bahane ile, 3 kişi bir genci darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaşın amatör kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 11:56:00 - 2022-09-14 12:03:27

Şehir magandaları bu sefer de İstanbul Küçükçekmece'de ortaya çıktı.

"Neden yol vermedin?" gerekçesi ile üç kişi durdurduğu araçtaki bir genci darbetti.

Kaçmaya çalıştıkça saldırdılar

Sefaköy’de yaşanan olayda, 3 kişinin saldırısına uğrayan genç arabaya binmeye çalıştıkça, vandallar saldırmayı sürdürdü.

Çevredeki bir vatandaş yaşanan kavgayı amatör kamerası ile kaydetti.

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