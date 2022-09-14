Bu kadar mı delikanlısınız! 3 kişi "yol vermeme" gerekçesi ile bir genci darbetti..
İstanbul Küçükçekmece'de incir çekirdeğini doldurmayacak bir bahane ile, 3 kişi bir genci darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaşın amatör kamerası ile kaydedildi.
Şehir magandaları bu sefer de İstanbul Küçükçekmece'de ortaya çıktı.
"Neden yol vermedin?" gerekçesi ile üç kişi durdurduğu araçtaki bir genci darbetti.
Kaçmaya çalıştıkça saldırdılar
Sefaköy’de yaşanan olayda, 3 kişinin saldırısına uğrayan genç arabaya binmeye çalıştıkça, vandallar saldırmayı sürdürdü.
Çevredeki bir vatandaş yaşanan kavgayı amatör kamerası ile kaydetti.