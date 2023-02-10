Bu kadar mı alçaldın? Ümit Özdağ’dan akıllara zarar iftira

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Bugüne dek elle tutulur tek bir açıklamayla bile gündeme gelemeyen ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, devlet ve milletin el ele vererek deprem felaketini aşmaya çalıştığı şu günlerde, devlet ve vatandaşlar arasındaki güveni sarsmak için türlü oyunlara başladı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki depremin ardından yerle bir olan 10 il için halk ve devletin tüm kurumları elinden geleni yaparken, Ümit Özdağ işi siyasete dökmeye ve rezil iftiralarını gözü dönmüş gibi savurmaya devam ediyor.

İnternet üzerinden katıldığı bir canlı yayında Özdağ, enkazlardaki kurtarma çalışmaları hakkında ağızları açık bırakan, vicdansızca bir yalan söyledi.

Özdağ, “Askerler enkazlardan önce AKP’lileri kurtarıyor” dedi.

Söz konusu iddia kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, Ümit Özdağ’ın siyasi saiklerle daha ne kadar alçalabileceği merak konusu oldu!..