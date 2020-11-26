"Bu kadar kızdığını düşünmemiştim" diyerek detayı açıkladı! Erdoğan'dan Arınç'a sert sözler

Onlarca masumun ölümünden sorumlu HDP eski Eş Genel Başkanı PKK'lı Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı eylemlerini finanse ederek gençleri devlet düzenini yıkmaya teşvik ettiği belirtilen "Yerli Soros" Osman Kavala'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini söyleyerek tepkilerin odağı haline gelen Bülent Arınç, Salı günü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Arınç'ın istifa öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları da giderek netleşiyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, telefon görüşmesinde Erdoğan'ın Arınç'a yönelik tepkisini bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bülent Arınç’ın açıklamalarına kızdığı söylenmişti. Zaten Arınç’ın istifasıyla sonuçlanan süreç bunu gösteriyor ama ben bu kadar kızdığını düşünmemiştim.

Arınç’a, “Yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. CHP içindeki tetikçileri anladık. Yıllarca aramızdakilerin aynı trene binmesine ne demeli” diye tepki gösterdi.

Belli ki Erdoğan, Bülent Arınç’ın açıklamaları üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapmış. Arınç’ın, Osman Kavala’yla ilgili sözlerini de es geçmedi. “Neymiş? Filancalar filancalar niye hâlâ hapisteymiş... Bunları ödüllendirecek halimiz yok” dedi. Ama dikkatinizi çekerim. Daha önce, “Kızıl Soros”, “Gezi’nin finansörü” diyerek Kavala’ya çok sert eleştiriler yöneltirdi. Ama bu kez, “Ödüllendirecek halimiz yok” demekle yetindi. Reform iklimi hâkim olursa Kavala konusunun bir sorun olmaktan çıkacağını düşünüyorum.

Erdoğan’ın kırmızı çizgisinin Selahattin Demirtaş olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sanıyorum Arınç’a öfkenin altında yatan en önemli neden de Demirtaş’ın kitabını tavsiye etmesi oldu.

“Daha da ileri gidip, bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir” sözleriyle bunu ortaya koydu. Arınç’ın istifa kararının alındığı görüşmede aralarında böyle bir diyalog yaşanıyor.

Arınç, “Sözleriniz bizi üzdü, rencide etti” deyince Erdoğan, “Sizin sözleriniz bizi daha çok üzdü. Beni rencide etti. Ellerinde Yasin Börü’nün, Kürtlerin kanı olan adamı başımıza çıkarıyorsun” diye tepki gösteriyor. Zaten dünkü konuşmasında da “Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur” dedi.