Bu kadar kaçak göçmen Türkiye’ye nasıl giriş yapabildi? İstanbul'da 8 ayda 38 bin göçmen yakalandı
İstanbul valiliği, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana il genelinde 38 bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, İstanbul genelinde 38 bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. 16 Ağustos 2021 tarihinde il genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, başta Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Esenler ilçeleri olmak üzere 159’u Afgan, toplam 453 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla geri gönderme merkezine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.