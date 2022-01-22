Bu kadar içeceğine göz doktoruna git! Rakıcı Hüseyin oltaya geldi

CHP’nin rakı sofralarında siyaset yapan ismi olarak bilinen Hüseyin Aygün, gün boyu oynanan ‘ters kelepçe’ tiyatrosuna dahil oldu.

‘Kelepçe’ oyunu çöktü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına çok ağır sözlerle hakaret eden Sedef Kabaş, adliyeye götürüldüğü sırada ters kelepçe vurulduğu algısı yapmak için ellerini arkaya götürdü. Sosyal medyada birçok hesap Kabaş'a ters kelepçe vuruldu iddiası ile infiale neden olmak istedi. Ancak görüntülerde Kabaş'ın ellerini kendisinin arkaya götürdüğü çok net olarak görülünce 'kelepçe' oyunu çöktü.

Tiyatroya bu sözlerle dahil oldu

PKK sever Aygün, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Sedef Kabaş'a ters kelepçe,

Yanında iki polis, kollarına girmişler..

Bu ülkede insan kesenler ellerini kollarını sallayarak adliyeye getirildi..

İki askeri yakan cihatçı bile böyle bir muamele görmedi..

Sedef Kabaş kadın, korku ve nefretiniz ondan..

Bir de, yiğit bir gazeteci..”

Provokasyon peşinde misin Hüseyin?

‘Rakıcı’ ve PKK sever Hüseyin Aygün’ün gündüz vakti bu twiti attığında ayık olup olmadığı merak edilirken ‘provokasyon peşinde misin Hüseyin?’ yorumu yapıldı.