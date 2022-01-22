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Gündem Bu kadar içeceğine göz doktoruna git! Rakıcı Hüseyin oltaya geldi
Gündem

Bu kadar içeceğine göz doktoruna git! Rakıcı Hüseyin oltaya geldi

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün, Sedef Kabaş’ın ‘ters kelepçe’ tiyatrosuna katıldı. Aygün, sosyal medya hesabından “Sedef Kabaş'a ters kelepçe, yanında iki polis, kollarına girmişler.. Bu ülkede insan kesenler ellerini kollarını sallayarak adliyeye getirildi.” sözleriyle ‘yalan’ algısına destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 23:40:00 - 2022-01-22 23:44:08

CHP’nin rakı sofralarında siyaset yapan ismi olarak bilinen Hüseyin Aygün, gün boyu oynanan ‘ters kelepçe’ tiyatrosuna dahil oldu. 

‘Kelepçe’ oyunu çöktü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına çok ağır sözlerle hakaret eden Sedef Kabaş, adliyeye götürüldüğü sırada ters kelepçe vurulduğu algısı yapmak için ellerini arkaya götürdü. Sosyal medyada birçok hesap Kabaş'a ters kelepçe vuruldu iddiası ile infiale neden olmak istedi. Ancak görüntülerde Kabaş'ın ellerini kendisinin arkaya götürdüğü çok net olarak görülünce 'kelepçe' oyunu çöktü.

Tiyatroya bu sözlerle dahil oldu

PKK sever Aygün, sosyal medya hesabından şunları söyledi: 

“Sedef Kabaş'a ters kelepçe,

Yanında iki polis, kollarına girmişler..

Bu ülkede insan kesenler ellerini kollarını sallayarak adliyeye getirildi..

İki askeri yakan cihatçı bile böyle bir muamele görmedi..

Sedef Kabaş kadın, korku ve nefretiniz ondan..

Bir de, yiğit bir gazeteci..”

Provokasyon peşinde misin Hüseyin?

‘Rakıcı’ ve PKK sever Hüseyin Aygün’ün gündüz vakti bu twiti attığında ayık olup olmadığı merak edilirken ‘provokasyon peşinde misin Hüseyin?’ yorumu yapıldı.   

 

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Yorumlar

Yalan Rüzgarına Devaaammm

Öküzün altında buzağı aramaya devaaammm.2023 te buzağıyı ineği göreceksiniz C ahil H aytalar P artisi
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buchp nin menderesede 40tonaltin lan YAKALANDI DEYIP

bumileti milyonlarcatirilyonlarca batılı uruneteknolojiye pazaretiBUGUNENCOK AÇIM DIYELERKIM
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