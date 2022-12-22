Bu kadar düşeceğini tahmin etmezdik! Akif Beki vatanseverlere çemkirdi

Altılı masanın Avrupa ve ABD'den aldığı açık destek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD, İngiltere ve Almanya'ya gerçekleştirdiği icazet turları, İYİ Parti'nin kurucusu arasında yer alan FETÖ mağdurlarının partiden topluca istifa etmeleri gibi olaylar, muhaliflerin kimler tarafından ittirildiğini açıkça gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünce Cumhur İttifakı, Türkiye'yi eyaletleri haline getirmek isteyen küresel güçlere karşı mücadele veriyor.

Altılı masanın sözcülerinden Akif Beki de, AK Parti ve Erdoğan yönetimini ekonomi üzerinden hedef alıp, vatanının yanında yer alan vatandaşlara çemkirdi.

Akif Beki'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ne diyordu, sokak röportajındaki "dindar" pazar esnafı:

Yönetenler çalıyor, yolsuzluk yapıyor, rüşvet yiyorsa ne olmuş! Allah'la onun arasında, hesabını Allah'a verir, bana ne!

Yolsuzluğa kör ve sağır kalanlar, yoksulluğa gelince çok mu duyarlı?

Yeni Şafak'ın Twitter'da dolaştırdığı röportajda, taraftar haykırıyordu:

Ne olmuş yani fakirleştiysek, paramız pula döndüyse, pahalılık varsa; birkaç gün yumurta, bir hafta et yemesen ölür müsün!

İktidar, enflasyonla şahlandığımızı övünerek anlatırken artık peynir de mi yiyemez oldun?

Olsun, aç kalabalilirsin ama eğer vatanseversen ekonomideki kötü yönetimden şikayete ve sızlanmaya hakkın yok.