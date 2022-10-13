‘Bu kadar da olmaz’ demeyin çünkü oldu

Merter’de seyir halinde olan bir dolmuştaki vatandaşlardan biri, tıka basa dolu olan araçtan sarkarak yolculuk etti. Bir eliyle büyük bir poşet tutan diğer eliyle de aracın demirine tutunan şahıs pes dedirtti.