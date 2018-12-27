Bu kadar 'benzerlik' fazla!.. CHP’den yine FETÖ söylemi!

yeniakit.com.tr 17/25 Aralık darbe girişimlerinin ardından FETÖ’cülere yakınlaşan CHP’nin, her seçim öncesi örgütle aynı ağzı kullanması dikkat çekiyor. 24 Haziran seçimlerinden önce FETÖ’cü Emre Uslu ile aynı ağzı kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Haziran kirazların bol olduğu bir aydır” demişti. Mart 2019’daki yerel seçimlerden önce, seçim propagandası yaparken kullanılacak sloganlarda da FETÖ ile aynı söylemlere yer verildiği anlaşıldı.

“Martın sonu bahar”

CHP’nin yerel seçim sloganlarından biri, “Derman belediyeciliği” olarak açıklanırken, diğerininse, “Martın Sonu Bahar” söylemi olduğu duyuruldu.

Feto’dan bahar mesajı

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, teröristleri bir bir içeri alınan teröristbaşı Feto, sürekli “Baharlı” mesajlar vererek örgüt militanlarının moralini yüksek tutmaya çalışıyordu. Bir konuşmasında, “Güller, çiçekler çığlık çığlık nâralar atıp gamzeler çakınca, onların sesleri kesilir, büyüleri bozulur ve tıpkı hazan yemiş yapraklar gibi sağa-sola savrulur dururlar.” ve “Hayat boyu sesleri-solukları bahar içindir.” diyen Gülen, teröristlerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyordu.

CHP ve FETÖ’den aynı ağız

CHP’nin yerel seçimler için belirlediği sloganın, teröristbaşı Gülen’in sözleriyle benzerlik taşımasının yanı sıra, Kılıçdaroğlu ve firari FETÖ’cü Emre Uslu’nun aynı ağzı benimsemesi de hafızalardan silinmedi.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran Genel Seçimlerini değerlendirirken, “Haziran kirazların bol olduğu bir aydır” demişti. 15 Temmuz kalkışmasından kısa süre önceyse Emre Uslu, “Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvadır. Haziran'ı bulmadan olgunlaşır kirazlar” diye mânâsız bir tweet atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bir FETÖ'cü teröristle söz uyumu, FETÖ'nün seçimlerden önce yeni bir provokasyon yapacağı şeklinde yorumlanmıştı.