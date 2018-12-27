0553 313 94 23

Bu kadar 'benzerlik' fazla!.. CHP’den yine FETÖ söylemi!

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ’cü Emre Uslu ile aynı söylemleri kullanarak 24 Haziran seçimlerini yorumlaması dikkatleri çekmişti. Mart 2019 seçimleri için sloganlarını belirleyen CHP’nin, yine FETÖ ile aynı söylemlere yer verdiği ortaya çıktı.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:36

 yeniakit.com.tr  17/25 Aralık darbe girişimlerinin ardından FETÖ’cülere yakınlaşan CHP’nin, her seçim öncesi örgütle aynı ağzı kullanması dikkat çekiyor. 24 Haziran seçimlerinden önce FETÖ’cü Emre Uslu ile aynı ağzı kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Haziran kirazların bol olduğu bir aydır” demişti. Mart 2019’daki yerel seçimlerden önce, seçim propagandası yaparken kullanılacak sloganlarda da FETÖ ile aynı söylemlere yer verildiği anlaşıldı.

“Martın sonu bahar”

CHP’nin yerel seçim sloganlarından biri, “Derman belediyeciliği” olarak açıklanırken, diğerininse, “Martın Sonu Bahar” söylemi olduğu duyuruldu.

Feto’dan bahar mesajı

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, teröristleri bir bir içeri alınan teröristbaşı Feto, sürekli “Baharlı” mesajlar vererek örgüt militanlarının moralini  yüksek tutmaya çalışıyordu. Bir konuşmasında, “Güller, çiçekler çığlık çığlık nâralar atıp gamzeler çakınca, onların sesleri kesilir, büyüleri bozulur ve tıpkı hazan yemiş yapraklar gibi sağa-sola savrulur dururlar.” ve “Hayat boyu sesleri-solukları bahar içindir.” diyen Gülen, teröristlerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyordu.

CHP ve FETÖ’den aynı ağız

CHP’nin yerel seçimler için belirlediği sloganın, teröristbaşı Gülen’in sözleriyle benzerlik taşımasının yanı sıra, Kılıçdaroğlu ve firari FETÖ’cü Emre Uslu’nun aynı ağzı benimsemesi de hafızalardan silinmedi.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran Genel Seçimlerini değerlendirirken, “Haziran kirazların bol olduğu bir aydır” demişti. 15 Temmuz kalkışmasından kısa süre önceyse Emre Uslu, “Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvadır. Haziran'ı bulmadan olgunlaşır kirazlar” diye mânâsız bir tweet atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bir FETÖ'cü teröristle söz uyumu, FETÖ'nün seçimlerden önce yeni bir provokasyon yapacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:36
  1. CHP
  2. FETÖ
  3. Yerel seçimler
  4. CHP sloganı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" başvuruları
    1. "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"..
    2. ‘Çölyak’ illetin varsa, fırınlar senin..
    3. AB'den kritik Macron açıklaması: Zarar..
    4. Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda..
    5. Helle çorbası tarifi
    6. Öğrenciler, bankta uyuyan köpeğin..
    7. Eskişehir yarın okullar tatil mi?
    8. Suudi Arabistan'da kabine revizyonu
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul..
    10. İkiz çocuklara dair bilinmeyenler
    11. PFDK'den Welinton'a 2 maç ceza
    12. Ceza sonrası Fatih Portakal kendini..
    13. Dev platform, İstanbul Boğazı'ndan..
    14. Bingöl’de yarın okullar tatil mi?
    15. TTB yöneticileri için 6'şar yıla kadar..
    16. Hayatı zehreden büyük azaba son
    17. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    18. Süper Lig futbolcusuna iki maç men..
    19. Gümüşhanel’de yarın okullar tatil mi?
    20. Muğla'da sokak köpeklerinin kamyonla..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi