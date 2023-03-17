Bu Jorge Jesus gerçekten adam olmaz! Herkes dondu kaldı...

Fenerbahçe'de Emre Mor geceye damga vurdu. Sevilla'ya elenerek Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'ye gol lazımken oyunun son dakikalarında sahaya sürülen Emre Mor'a taraftarlardan destek gelirken, Jorge Jesus'a ise eleştiri yağdı. Portekizli teknik adam yerden yere vuruldu.

Fenerbahçe'de gün geceye Emre Mor damga vurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi veren sarı lacivertli takım, İspanyol ekibi Sevilla'yı 1-0 yense de, toplam skorda geride kaldığı için Avrupa'ya veda etti. Akşam'a göre;

Rakibini yoğun baskıyla geriye iten ve maç boyu üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe, skor üretmekte pek de başarılı olamadığı maçta kaleye yalnızca 3 şut çekebildi. Buna rağmen 85. dakikaya kadar tek oyuncu değişikliği hakkını kullanan teknik direktör Jorge Jesus ise taraftarların hedefi haline geldi. Özellikle oyuna girdikten sonraki etkisiyle fark oluşturan Emre Mor'un son dakikalara kadar tercih edilmiyor oluşu büyük tepki çekti.

TARAFTARLARIN EMRE MOR İSYANI

Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonrası Emre Mor'u Twitter TT listesinde ilk 10'a soktu. Öyle ki yetenekli oyuncu 85. dakikada oyuna girdikten sonra dikine oyunuyla şans yaratmayı başardı ancak bu kısa süre skor üretmek için yeterli olmadı. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyadan teknik direktör Jorge Jesus'a adeta ateş püskürdü. Hatta birçok kullanıcı, Jesus'un kafasında Fenerbahçe'yi bitirdiğini ve sezon sonunu beklemeden yolların ayrılması gerektiğini savundu. Ligde de lider Galatasaray'ın gerisinde olan Kanarya, bu akşam sarı kırmızılı takımın kazanması halinde maç eksiğiyle 12 puan geriye düşmüş olacak. Bazı taraftarlar hoca adayını bile belirlemiş durumda: İsmail Kartal.

JORGE JESUS'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

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Sevilla mücadelesi sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, elenmelerinin faturasını bir anlamda taraftarlara çıkarttı. Mücadelenin ikinci yarısında sarı lacivertli takımın atakları yoğunlaşmışken taraftarların sahaya yabancı madde atarak oyunu soğutmasına değinen Portekizli teknik adam, bunun Sevilla'nın ekmeğine yağ sürmek olduğunu belirtti. Jesus yaptığı açıklamada, "Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden sonra ritmimizin bozulduğu gerçek. Sevilla'da bunu istiyordu, Fenerbahçe'nin temposunu durdurmak istiyorlardı. Maç içinde bunun için ellerinden geleni yaptılar ve taraftarlarımız gerildi ama onların yaptığı şey Sevilla'ya yardımcı oldu" diyerek taraftarları eleştirdi.

Fenerbahçe taraftarının Jorge Jesus'a tepkisi sosyal medyada gece boyu devam etti. Kadro tercihleri ve oyuncu değişikliklerinin zamanlamasını eleştiren taraftarlar, Jesus'un bu açıklamaları sonrası iyice küplere bindi ve Portekizli hocayı istifaya çağırdı. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla sezon sonu yaşanacak ayrılığı iyiden iyiye dillendiren Jorge Jesus'un derhal gönderilmesini isteyen Fenerbahçeliler, bu koltuk için İsmail Kartal'ı öne çıkarttı. Bu gelişmeler sonrası Başkan Ali Koç'un nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.