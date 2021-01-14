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Siyaset Bu ittifak seçimi görmeden dağılır! İYİ Parti'den kriz çıkaracak CHP açıklaması
Siyaset

Bu ittifak seçimi görmeden dağılır! İYİ Parti'den kriz çıkaracak CHP açıklaması

Tek gayeleri AK Parti iktidarını devirmek olan, bunun ortak noktaları olmadığı halde ittifak kurmaya çalışan CHP ve İYİ Parti'nin arası açılmaya başlıyor. Son olarak İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Bizim CHP ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok" diyerek kriz çıkaracak bir yorum yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 07:46:00 -
Bu ittifak seçimi görmeden dağılır! İYİ Parti'den kriz çıkaracak CHP açıklaması

CHP ile İYİ Parti arasında Türkiye'yi kimin yöneteceğine dair ilk kavganın fitili ateşlendi. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP ile sadece Türkiye'nin önünü açmak için ittifak yaptıklarını, Türkiye'yi CHP ile yönetmek istemediklerini söyledi.

İsmail Tatlıoğlu, "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Bizim birlikte Türkiye'nin önünü açalım iddiamız var. Bir seçime girdik, her partinin kendi Cumhurbaşkanı adayı vardı. Biz kazansaydık Türkiye'yi Meral Akşener yönetecekti, CHP kazansaydı Muharrem İnce yönetecekti." ifadelerine yer verdi.

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