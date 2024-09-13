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Dünya Bu itiraflar İsrail’i çıldırtacak! İsrail’in eski istihbarat şefi tek tek anlattı
Dünya

Bu itiraflar İsrail’i çıldırtacak! İsrail’in eski istihbarat şefi tek tek anlattı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 23:32:00 -
Bu itiraflar İsrail’i çıldırtacak! İsrail’in eski istihbarat şefi tek tek anlattı

İsrail istihbarat servisi Şin Bet'in eski direktörü Tümamiral Ami Ayalon, İsrail ve Filistin ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Ayalon’un itirafları İsrail’i oldukça kızdıracak.

Eski İsrail Şin Bet Direktörü ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Ami Ayalon, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını çaldığını ve Filistinlilerin "sonsuza kadar kendileriyle savaşma hakkına sahip olduklarını" söyledi.

"Filistinli olsaydım ne yapardım"

Ayalon, İsrail gazetesi Maariv'e verdiği röportajda, "Onlara (Filistinliler) gelince, topraklarını kaybettiler. Bu yüzden bana Filistinli olsaydım ne yapardım diye sorduklarında, şunu söylüyorum: Eğer biri benim toprağımı, İsrail topraklarını çalarsa, onunla sonsuza dek bir şekilde savaşırım." dedi.

"Filistinlileri suçlayamayız"

Filistinlileri 'suçlanamayacağını' dile getiren Ayalon, eski dışişleri bakanı ve ordu komutanı Moşe Dayan'dan örnek verdi. Dayan'ın, İsrailli asker Roi Rotenberg'in cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İsraillilerin 1956'da Rotenberg'i öldüren Filistinlileri "suçlayamayacağını" söylediğini aktardı.

"Topraklarını çaldık bizimle savaşacaklar”

"Filistinliler kendilerini bir halk olarak görüyorlar. Trajedilerimizden biri de onları bireyler olarak görmemizdir" diyen Ayalon, “Bazıları iyi, bazıları kötü. Geçimlerini sağlayıp çocuklarını doyurabilirlerse sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Hayır. Sadece yiyecek için değil, öldürmeye ve öldürülmeye de razılar. İşgali sonlandırmaktan, bağımsızlıktan bahsediyorlar. Filistinliler İsrail'in önerdiklerini istemiyor ve onlar da bir Filistin devleti istiyorlar... Biz onların topraklarını çaldık ve onlar bize karşı savaşacaklar.” ifadesinde bulundu.

"Barış için umutluyum"

Ayalon, Mart ayında yayınlanan bir haber için ABC'nin John Lyons'a verdiği röportajda, Filistinlilerin barış için herhangi bir şans olması durumunda umutlu olmaları gerektiğini belirterek, İsrail'in milyonlarca Filistinlinin hayatını kontrol ettiğini söyledi.

"Kaybedecek bir şeyi olmadığına inananları caydıramazsınız"

İsrail işgali altında yaşayan bir Filistinli olsaydı, “özgürlüğe kavuşmak için” “İsrail’e karşı savaşacağını” vurgulayan Ayalon, "Bir kişiyi veya bir grup insanı, kaybedecek hiçbir şeyleri olmadığına inanıyorlarsa caydıramazsınız. Biz İsrailliler, ancak onlar umut beslediğinde güvenliğe kavuşacağız." diye konuştu.

 

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Yorumlar

Ömer

Bilinen şeyi söylemiş , söylemiş de ne olacak koskoca hiç . İt railin umurunda mı değil . Çünkü lanetlenmiş kavim insan değil bunlar itirafmış falan sanki yeni şey söylüyor

Filozof

Adam bunu altı ay önce mart 14de söyledi ve sağır sultan bile duydu. Sen belli ki yeni vardın bu habere. Eh mehter takımıyla yürüyen için bu hızlı bile sayılır.
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