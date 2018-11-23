Bu işin başında gençler var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD, bu yıl 17.’si düzenlenen MÜSİAD EXPO’da geniş bir alanda yer alıyor.

Üyelerimizden güç alıyoruz

Üniversiteli ve iş dünyasına yeni başlayan gençliğin gelecekte girişimcilik hayatına kazandırılmasını ve sivil toplum çalışmalarına katılımını, sanayi ve ticaret birlikteliğini sağlamayı düstur edindiklerini söyleyen Genç MÜSİAD Genel Başkanı Engin Akdağ, bu yıl altıncısını gerçekleştirecekleri Uluslararası Genç İşadamları Kongresi’nde (UGİK) “İşin Başında Gençler Var” mesajını vereceklerini kaydetti. Akdağ, yarın gerçekleştirilecek organizasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “UGİK’te bu sene 'Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi' konuları iki oturumda ele alınacak. Genç girişimcilerin geleceğe hazırlanmalarına yönelik içeriğin yer alacağı organizasyonda; mini fuar ve girişimcilik vadisi gibi birçok etkinliğe de yer verilecek. Genç girişimcilerin geleceğe hazırlıklı olmalarına yönelik önemli bir etkinlik olan UGİK, yurt içi ve yurt dışından yerli ve yabancı girişimcilerin katılımı ile gerçekleştirilecek” dedi.

Ekonomi kazandıkça gençlik kazanıyor

Genç MÜSİAD’ın 17. MÜSİAD EXPO’da etkin bir şekilde yer aldığını vurgulayan Akdağ, “Projesi olan 15-25 yaş aralığında genç girişimci arkadaşlarımıza Genç MÜSİAD standı içerisinde bulunan ‘Girişimcilik Standı’nda yer veriyoruz. Projesine yatırımcı bulma fırsatı verilen kişiler kazandıkça ülke ekonomisi kazanıyor, ülke ekonomisi kazandıkça gençlik ve Genç MÜSİAD kazanıyor. Girişimcilik, tam rekabet piyasa sisteminin en önemli unsuru olarak da hayatımızın her alanında yer alıyor“ diye konuştu.