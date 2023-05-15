'Bu işi bitirdik' diye ortalığı yıkanların yüzü düştü! Şahan bile isyan etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kesinleşmeyen seçim sonuçlarına ilişkin Millet İttifakı liderleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraber CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

1 dakika 51 saniye konuştu

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak liderleri ile yapmış olduğu basın açıklamasının sadece 1 dakika 51 saniye sürmesi dikkat çekerken, muhalif isimlerden ise tepki geldi.

Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere yürekten teşekkür eden Kılıçdaroğlu, katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesinin ayrıca memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz 'ikinci tur' diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek." ifadelerini kullandı.

"Değişim talebi yüzde 50'nin üzerinde"

"Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

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"Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz."

Gökbakar: "Çıktılar ama bir şey söylemediler"

Basın açıklaması sonrası, bazı muhalif isimlerden tepki gecikmedi. Millet İttifakı yöneticilerinin açıklamalarına komedyen Şahan Gökbakar’dan tepki geldi. Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kimse çıkıp birşey söylemiyor diye yazmıştım.... Çıktılar ama bir şey söylemediler…” dedi.