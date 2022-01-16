Bu iş yazı tura atmaya gider! Zillet’te ‘halay başı’ krizi

Zillet İttifakı’nın ortaklarının oturma düzeninde bile anlaşamadıkları ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tıpkı Baykal’a yaptığı gibi ‘alfabeye göre oturalım’ deyip kendi kendisini ‘halay başı’ yapma teklifinde bulunup uyanıklık yaparken diğer bir görüş ise ‘yaş’ kriterine göre Temel Karamollaoğlu’nun ‘halay başı’na geçmesi düşünülüyor.

Sözde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ toplantısını tamamladılar

Zillet İttifakı ortaklarından CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ile Gelecek Partisi temsilcilerinin katıldığı sözde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ çalışmasını tamamladı. Temsilcilerin ardından ise, 6 partinin ‘lider’i ocak sonu ya da şubat ayının başında bir araya gelecek.

Zillet’in ortakları ‘yazı tura’ atarak mı oturma sırası düzenleyecek!

6 partinin genel başkanlarının katılacağı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin bir toplantı planlandı. Kemal Kılılçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın katılacağı programda ‘halay başı’ seçilmesi için neredeyse yazı tura atılacak.

Zillet İttifakı yandaşı ve ‘fondaş’ Gazete Duvar’ın haberine göre; henüz tarih netleşmese de ortak açıklamanın nasıl olacağı ile birlikte oturma düzeni de konuşulmaya başlandı.

Geçen hafta kulislere yansıyan bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 liderin katılacağı programda liderlerin ya da partilerin isimlerine göre alfabetik sıra ile oturulabileceği, söz haklarının da böyle düzenlenebileceği önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun önerisi kabul görürse parti sıralaması CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi şeklinde olurken liderlerin isimlerine göre sıralama Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu şeklinde oluyor.

Bir başka öneri ise, liderlerin 'tecrübeleri' gözetilerek, yani yaşlarına göre sıralanması. Bu durumda ise sıralama Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal oluyor.