Bu iş bitmiştir artık! Ahmet Hakan tüm Türkiye'ye duyurdu! İşte böyle kudurtulur
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, üç adımda FETÖ çakallarının nasıl kudurtulacağını aktardı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, üç adımda FETÖ çakallarının nasıl kudurtulacağını aktardı. Hakan, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:
“- BİRİNCİ ADIM: Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan palavralar konusunda kısa bir süre sessiz kalınır.
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- İKİNCİ ADIM: Kurtuluşlarının ancak Erdoğan’ın sağlığının kötüye gitmesine bağlı olduğunu düşünen FETÖ çakallarının yamyam dansı izlenir.
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- ÜÇÜNCÜ ADIM: Erdoğan, bu çakallara karşı şöyle bir kendini gösterir. Spekülasyonlar son bulur. Ve çakallar bir kez daha kudurarak ağlamaya başlar.”