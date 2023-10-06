Bu iş bitmiştir artık! Ahmet Hakan tüm Türkiye'ye duyurdu! İşte böyle kudurtulur

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, üç adımda FETÖ çakallarının nasıl kudurtulacağını aktardı. Hakan, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“- BİRİNCİ ADIM: Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan palavralar konusunda kısa bir süre sessiz kalınır.

*

- İKİNCİ ADIM: Kurtuluşlarının ancak Erdoğan’ın sağlığının kötüye gitmesine bağlı olduğunu düşünen FETÖ çakallarının yamyam dansı izlenir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

- ÜÇÜNCÜ ADIM: Erdoğan, bu çakallara karşı şöyle bir kendini gösterir. Spekülasyonlar son bulur. Ve çakallar bir kez daha kudurarak ağlamaya başlar.”