Bu, İran için doğrudan bir meydan okuma! Bakalım şimdi ne olacak

Milliyet yazarı Tunca Bengin, Heniyye suikastının Ortadoğu'daki tansiyonu daha da yükselteceğini belirtti. İran'ın bu suikasta karşılık vermesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bengin, İsrail'in provokatif tutumunun savaş gerilimini tırmandırdığını ifade etti. Yazar, suikastın İran için doğrudan bir meydan okuma olduğunu ve bölgedeki savaşın yayılma olasılığının arttığını söyledi. Bengin, İsrail'in bu tür eylemlerle uluslararası desteği arkasına almaya çalıştığını belirtti. İşte Tunca Bengin'in yazısının ilgili bölümü:

"(...) Ortadoğu’daki zaten yüksek olan tansiyon, bölgedeki topyekün savaş olasılığı konuşulurken Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Haniye öldürüldü. Hemde nerede ne zaman? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran’da...Yani kendisini güvende hissettiği,korunaklı sandığı bir ülkede üstelik de Cumhurbaşkanlığı yemin töreni gibi güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olması gereken bir zaman aralığında...Dolayısıyla bu alçak saldırı doğrudan İran’a da bir meydan okuma. Eğer İran bir hamlede bulunursa ve bu hamle öncekilerden daha üst bir seviyede olursa ki genel öngörülerde de bu yönde... Şam’daki Büyükelçilik binasına yapılan saldırı sonrasında “bu benim topraklarıma düzenlendi egemenliğimi hedef aldı” diyerek,İsrail’e vekalet savaşçıları aracılığıyla değil doğrudan karşılık veren İran’ın şimdi alenen kendi topraklarında kalbi Tahran’da gerçekleşen bir olayda kayıtsız kalması ya da vekilleri üzerinden cevap vermesi düşünülemez bile şeklinde...İran’ın dini lideri Hamaney’de “ Haniye’nin intikamını almak İran’ın görevidir” dedi nitekim. Bu durumda da İsrail’in çok daha sert bir karşılık verme niyetinde, hazırlığı içinde olduğu da açık. Yaratacağı, yaratmayı hedeflediği algı da malum. Güvenliğim, toprak bütünlüğüm, bağımsızlığım tehdit altında masalı. Bu da batı kamoyunda destek havası,ABD’nin, Avrupalı ülkelerin de Netanyahu’nun arkasında saf tutmaları demek. Bunu da İsrail’e yönelik bir saldırı olursa onu korumak için arkasında dururuz diye daha baştan deklare ettiler de zaten...Tüm bunlara Netanyahu penceresinden bakıldığında ise son derece rasyonel ve savaş gerilimini tırmandırmaya,yönelik aşağılık bir taktik olduğu da ortada. Maalesef sonuç veriyormuş gibi de görünüyor. Savaşın uzaması ve yayılması anlamında...İsrail alenen İran’ı kışkırtıyor, gel gel yapıyor... (...)"



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